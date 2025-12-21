Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se reunió en horas de la mañana de este domingo con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia, a quienes les expresó su intención de hacer parte de la coalición.

Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas le dieron la bienvenida a la aspirante a la Casa de Nariño por el uribismo, a quien ya habían invitado con anterioridad.

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de #LaGranConsulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026″, expresaron los integrantes en sus redes sociales.

Además, aseguraron que durante el encuentro se dio “una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país”, por lo que reiteraron su bienvenida a la líder política.

Valencia confirmó el encuentro a través de sus redes sociales, donde manifestó: “Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad”.

Y destacó que ahora hablará con los integrantes del partido para tomar una decisión con la que el Centro Democrático esté conforme.

La candidata del Centro Democrático expresó, en entrevista con SEMANA, que está estudiando la posibilidad de sumarse a la esta consulta, de la que también hacen parte Dávila, Oviedo, Galán, Luna, Cárdenas y Gaviria.

“En todos reconozco una gran capacidad y con todos he tenido un contacto muy directo en diferentes momentos de la vida. De manera que me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta”, resaltó la candidata presidencial en diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Valencia finalmente se decidió a ingresar a la consulta para marzo, pese a las dudas que le generaba que Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, dos jugadores importantes en la contienda electoral, no estuvieran allí.

“Si estuvieran todos, no tendría ninguna duda. La unidad es buena si todos estamos juntos. Pero si va a haber ruedas que están en otro lado, pues no sé si realmente estamos todos”, dijo la candidata en la entrevista con SEMANA.

La representante del Centro Democrático fue clara en que si no hace parte de la consulta, irá sola a la primera vuelta. “Sí señor... No vamos a hacer encuestas ni vamos a buscar mecanismos alternativos”, respondió Valencia.

La Gran Consulta por Colombia es una iniciativa que busca definir, mediante una consulta abierta el próximo 8 de marzo, un aspirante a la Casa de Nariño con capacidad de liderazgo, vocación de acuerdos y responsabilidad para gobernar Colombia.

Según el manifiesto presentado en la última semana, la consulta permitirá que los votantes elijan libremente al aspirante que represente un proyecto serio y viable para Colombia, sin “imposiciones partidistas”, especulaciones políticas y respaldos tradicionales.

Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

Los precandidatos han insistido en que esta coalición no se trata de una propuesta en contra de otros sectores, sino de una apuesta a favor del progreso, basada en la unión, el debate abierto y el diálogo franco.