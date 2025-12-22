“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Andrés Guerra fue precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, pero declinó y se convirtió en candidato a la Cámara por Antioquia por esa casa política.

Guerra es franco, leal y directo. No tiene filtro y dice abiertamente lo que muchos políticos del uribismo quisieran expresar, pero no lo hacen. En diálogo con SEMANA habló del 2026, del Centro Democrático y la noticia política del momento en su colectividad: el triunfo de Paloma Valencia como candidata única del uribismo.

Andrés Guerra y Álvaro Uribe Vélez. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

“Paloma invita, motiva, incluye, vincula, une, su casting es el ideal. Le da un aire de optimismo a la consulta de marzo de 2026, creería que, obligatoriamente, debe está allí. Será brutal como candidata”, le manifestó a SEMANA.

Guerra ve con buenos ojos que Paloma Valencia contemple hacer parte de la Gran Consulta, que impulsa el bloque de la centroderecha, y de la que hacen parte Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán.

Y añadió: “De lejos es la mejor senadora del país: juiciosa, estudiosa, tiene criterio, buena opositora, es reflexiva. Es una gran candidata presidencial”.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Foto: Semana

“A Paloma Valencia le daría el consejo: que participe en la gran consulta, la única manera de ganar es unificando el centro-derecha en el país”, afirmó a este medio.

A su juicio, “hoy el papel de la consulta en marzo es trascendental. Quien gane allí saldrá con aire en la camiseta a jugar en la cancha de la democracia, los colombianos quieren sensatez, unión. Hoy muchos tenemos incertidumbre, miedo, el país emocionalmente está muy bajito porque no existe buen ejemplo del presidente en lo personal ni administrativo”.

También se declaró “muy respetuoso” de todos los candidatos a la presidencia y mucho más de quienes compiten en la derecha o la centroderecha.

No obstante, tiene una opinión futurista sobre la política presidencial en Colombia.

Andrés Felipe Guerra declinó su aspiración presidencial. Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”, reflexionó Guerra en SEMANA.

“El país necesita con urgencia acuerdos, ese acuerdo nacional que Gustavo Petro jamás puso en la mesa del Congreso, el país necesita consensos con todos los sectores sociales, públicos y privados, académicos, eso solo puede tener el barniz de cero extremos”, argumentó.

Y habló de los péndulos. “El país luego de Petro, si busca otro extremo en 2026, en 2030 se daría la mecánica de los péndulos. Muy doloroso para Colombia. La viabilidad la siembra un centro-derecha”, enfatizó.

Guerra piensa como varios políticos del Centro Democrático sobre De la Espriella, pero no lo dicen públicamente. Recientemente, Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, criticó al penalista y habló de su “superioridad moral”, aunque después reconoció que se identificaba con una de sus propuestas.

Según el candidato a la Cámara, “lo político necesita sensatez, solvencia política, pero además necesita saber leer el país y Paloma Valencia recorrió el país en 13 meses, tiene los insumos para un vibrante programa , ella es tremendamente honesta. Y creo que en la gran consulta existen personas y líderes muy calificados en lo técnico, con experiencia nacional y regional. Hoy Colombia ve una verdadera luz. Eso emociona”.

Y remató: “A la izquierda descarada de Gustavo Petro e Iván Cepeda solo se le gana con estrategia y unidad. No olvidemos que no tienen nada de inocencia, ya conocen el poder y buscarán mantenerse sin límites, por eso tienen a su lado a Armando Benedetti, Roy Barreras, Daniel Quintero, una nómina que deambula entre lo camaleónico y lo corrupto, pero indudablemente saben ganar elecciones”.

SEMANA le preguntó a Andrés Guerra por qué no había regresado al Senado.

“Regreso a Antiqouia con el deber cumplido en el senado y en la precandidatura presidencial, fui feliz. Ahora ante una necesidad del partido y una solicitud directa de Álvaro Uribe Vélez para encabezar la lista a la cámara por Antioquía, vuelvo a ser útil, a regresar a donde mis paisanos, en mi mejor momento humano y profesional, jamás será retroceder (...) Mi corazón tiene sabor y olor a blanco y verde. Antioquía lo sabe. La vamos a sacar del estadio”, respondió.