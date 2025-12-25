Política

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

La candidata presidencial del Centro Democrático calificó lo dicho por el mandatario como “malos regalos” de navidad.

Redacción Semana
25 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
Paloma Valencia y Gustavo Petro.
Paloma Valencia y Gustavo Petro.

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró en un video que el presidente Gustavo Petro dijo diez mentiras en su última alocución.

Al pie del árbol del navidad, la senadora dijo que son “malos regalos” para los colombianos.

Valencia señaló que el primero es la noticia de que el mandatario abrió Zonas de Ubicación Temporal para el Clan del Golfo: “Nos van a instalar cinco caguanes en Colombia”.

Recordó que Colombia tiene una cifra récord de hectáreas de coca cultivadas, con una producción de 2.600 toneladas métricas.

“Este regalo de la Paz Total ha sido la violencia total, el fracaso total. Ha demostrado que lo que Colombia necesita es mano firme”, dijo.

La segunda mentira, según la candidata, es que Petro “dice que no se ha construido el Estado de derecho”.

“Qué paja tan grande. Por supuesto que este país ha mejorado muchísimo”, expuso Valencia.

Tercero, que el país haya cambiado de sistema económico, tal como lo dijo Petro el martes pasado.

“Imagínese que uno en tres años cambie de sistema económico. Y eso se debe a que, dice él, ya no dependemos del petróleo. Paja. El 30% de las exportaciones de Colombia siguen siendo petróleo”, argumentó, reiterando que los hidrocarburos constituyen dos de cada diez pesos del fisco.

Y afirmó que Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, “acabó” con la entidad: “La iguana la dejaron en huesos”.

Valencia expresó que también es mentira el argumento de que no hay plata porque José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, “cometió el error de adelantar los recursos que recogieron en impuestos del 2023 al 2024″.

“No fue Ocampo, presidente. No le mienta a los colombianos. Se ve claritico que fue usted. Repitió el mismo error, porque adelantó las retenciones que se les hacen a los empresarios para podérselos salir a feriar inmediatamente”, señaló.

Y otra mentira, según Paloma, es que el Congreso de la República “traicionó a los colombianos” por hundir dos reformas tributarias.

“Defendió el bolsillo de los colombianos y no dejó que Petro siguiera gastando”, manifestó la senadora, en defensa del legislativo.

Sexto, la candidata presidencial recordó que el presidente indicó que el Banco de la República y el Congreso son “culpables” de los problemas con el manejo de la deuda.

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de la República

“Quiero contarles que este Gobierno, la semana pasada, cuando todo el mundo estaba con espíritu navideño, nos endeudó en 6.000 millones de dólares en una transacción rarísima, que nunca en Colombia se había visto", denunció.

Séptimo, Valencia mostró que es mentira que no hay caos en la salud: “La gente haciendo filas, no hay medicamentos. Las tutelas contra el sistema han crecido en 70%. Las quejas ante su Superintendencia, que no resuelve nada, han crecido 75%”.

“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

La senadora dijo que también no es cierto “que solo Colombia sufrió del covid”.

“Se le olvida a Petro que toda la economía del mundo cayó 8%, que la deuda del mundo creció 23%. Que de hecho hubo inflación en todo el planeta, que se calcula en el 8%“, expresó en el video.

Igualmente, que es falso que Colombia ha crecido bien económicamente.

“Lo que no les quiere mostrar es que hemos crecido por el gasto del Estado. El crecimiento de esta economía, principalmente, 14,2% por puro gasto del Estado. Usted va y mira cómo va la inversión y está apenitas en el 2.2%“, contó.

Finalmente, la precandidata aseguró que los colombianos no pueden permitir que un presidente “diga tantas mentiras a un país”.

“En Navidad, lo importante es el nacimiento del niño Dios, que simboliza la verdad para la humanidad”, concluyó la senadora en sus redes sociales.

Noticias Destacadas