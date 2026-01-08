Iván Cepeda se reunió con el presidente de España, Pedro Sánchez: “Agradezco su apoyo a Colombia”

El precandidato presidencial Iván Cepeda aprovechó su ida a España para reunirse con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez.

Por medio de su cuenta de X, el militante del Pacto Histórico publicó una foto con el jefe de Estado de la nación europea y le dedicó algunas palabras de agradecimiento.

“Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y al diálogo constructivo”, escribió.

Cepeda se ha reunido en España con algunos colombianos que le han manifestado su apoyo para que sea el sucesor de Gustavo Petro y se convierta en el próximo presidente de Colombia.