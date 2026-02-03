Política

Carolina Corcho confirma que la demanda interpuesta en el CNE contra su aspiración al Senado quedó sin efecto: “Sigo en firme”

La candidata se pronunció en cuenta personal de la red solcial de X.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de febrero de 2026, 2:39 a. m.
Candidata al Congreso de la República Carolina Corcho
Candidata al Congreso de la República Carolina Corcho Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @carolinacorcho

La candidata al Congreso de la República Carolina Corcho confirmó este martes, 3 de febrero, que la demanda interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su aspiración al Senado quedó sin efecto.

“Informo que acaba de ser negada la demanda y solicitud que se presentó ante el CNE para revocar mi cabeza de lista al Senado de la República, con 9 de nueve votos a nuestro favor; sigo en firme como cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Enfrentaremos el recurso de reposición del denunciante”, dijo Corcho.

Y agregó: “Seremos la lista más votada al Congreso de la República, con el apoyo masivo del pueblo colombiano el próximo 8 de marzo, que se elige nuevo Congreso; ganaremos esta corporación para el interés general y las reformas que requieren nuestras gentes”.

La integrante del Pacto Histórico estuvo acompañando las manifestaciones que convocó el precandidato presidencial Iván Cepeda en apoyo al presidente Gustavo Petro ante su encuentro con su homólogo Donald Trump en Washington, Estados Unidos.

Noticias Destacadas