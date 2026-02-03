Carolina Corcho confirma que la demanda interpuesta en el CNE contra su aspiración al Senado quedó sin efecto: “Sigo en firme”

La candidata al Congreso de la República Carolina Corcho confirmó este martes, 3 de febrero, que la demanda interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su aspiración al Senado quedó sin efecto.

“Informo que acaba de ser negada la demanda y solicitud que se presentó ante el CNE para revocar mi cabeza de lista al Senado de la República, con 9 de nueve votos a nuestro favor; sigo en firme como cabeza de lista al Senado del Pacto Histórico. Enfrentaremos el recurso de reposición del denunciante”, dijo Corcho.

Y agregó: “Seremos la lista más votada al Congreso de la República, con el apoyo masivo del pueblo colombiano el próximo 8 de marzo, que se elige nuevo Congreso; ganaremos esta corporación para el interés general y las reformas que requieren nuestras gentes”.

La integrante del Pacto Histórico estuvo acompañando las manifestaciones que convocó el precandidato presidencial Iván Cepeda en apoyo al presidente Gustavo Petro ante su encuentro con su homólogo Donald Trump en Washington, Estados Unidos.

“Hoy, desde Bogotá, apoyamos al candidato Iván Cepeda para que pueda participar en la consulta, reafirmando que nada detiene este proyecto colectivo. El 8 de marzo el país decidirá el rumbo del Congreso, y vamos a ganarlo para que esté al servicio del interés general y de las reformas que Colombia necesita”, afirmó la candidata en su cuenta personal de la red social de X.

Luis Guillermo Pérez, apoderado de Carolina Corcho y también candidato al Senado por el Pacto Histórico, publicó en video el momento exacto en el que el CNE toma la decisión.

¡ Buena noticia ! Como apoderado de Diana Carolina Corcho Mejía @carolinacorcho transmito la decisión del @CNE_COLOMBIA que niega la solicitud de revocatoria de nuestra cabeza de lista al Senado. El demandante presentó recurso que debe ser resuelto en la próxima audiencia, no hay… pic.twitter.com/JUuRLM51OB — Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) February 3, 2026

“El demandante presentó recurso que debe ser resuelto en la próxima audiencia, no hay posibilidad alguna de que prospere, responderemos a sus alegaciones”, afirmó.

Y agregó: “El 8 de marzo venceremos #NiunPasoAtrás. El pueblo está impulsando una revolución democrática que permitirá profundizar las reformas del gobierno del cambio de Gustavo Petro y ganaremos en primera vuelta la Presidencia”.