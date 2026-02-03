CNE sorteará nuevamente a conjueces que definirán posible inhabilidad de Iván Cepeda: magistrado al que le correspondía no aceptó

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá a la 1:00 de la tarde de este martes, 3 de febrero, los nombres de los nuevos conjueces que definirán si el candidato presidencial, Iván Cepeda, puede seguir adelante con su inscripción en la consulta del Frente por la Vida, pese a que ya participó en la del Pacto Histórico, adelantada en octubre de 2025.

Colombian Senator Ivan Cepeda reacts during an interview with AFP in Bogota on August 6, 2025. The left-wing Colombian senator behind the historic conviction and subsequent house arrest of former right-wing president Alvaro Uribe told AFP on August 6, 2025, that he had received numerous death threats. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) Foto: AFP

SEMANA conoció que el abogado Manuel Antonio Abella, quien fue designado como conjuez tras un sorteo en el CNE, no respondió su teléfono celular durante horas. Y cuando lo hizo confirmó a los demás magistrados que no aceptaba el encargo de definir la suerte del candidato de izquierda, al parecer, porque padece quebrantos de salud. Abella fue postulado, en su momento, como conjuez por parte del Partido Liberal.

Por otro lado, el abogado Alejandro Felipe Sánchez, el otro conjuez que fue escogido este martes, radicó un impedimento en la sala plena del Consejo Nacional Electoral porque él hizo parte de los equipos de defensa de Álvaro Uribe Vélez en la investigación por supuesta manipulación de falsos testigos y cuyo denunciante fue Iván Cepeda. Sánchez es cercano al Centro Democrático, especialmente a Álvaro Hernán Prada.

El CNE definirá el 28 de enero si él podrá hacer parte de la consulta Frente por la Vida. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Este medio estableció que en la sala plena no hay amplias mayorías para negar ese impedimento a Sánchez y permitirle que siga adelante.

Por tanto, lo más probable es que lo acepten y se proceda nuevamente al sorteo de los nuevos conjueces, quienes tendrán que decidir si respaldan o no la ponencia de tres magistrados petristas que avalan la participación del candidato presidencial de izquierda en la próxima consulta.

En otras palabras, la suerte de Iván Cepeda no está definida y dependerá de cuáles conjueces resultan legidos en la tarde de este martes.

En el Consejo Nacional Electoral sigue el afán por conceptuar sobre la supuesta inhabilidad de Cepeda porque este viernes, 6 de febrero, vence el plazo para la inscripción de los candidatos a las consultas y la Registraduría debe tener claro si imprime los tarjetones con la fotografía del candidato del Pacto Histórico en la consulta del Frente por la Vida o si deja, exclusivamente, la de Roy Barreras y el exgobernador Camilo Romero.

No se puede olvidar que el material electoral debe estar listo en una semana porque se repartirá en varios países donde residen colombianos aptos para votar.

Iván Cepeda, CNE Foto: AFP

Iván Cepeda tiene claro que cualquier cosa puede ocurrir en el tribunal electoral. Por eso, en la mañana de este martes se adelantó a los hechos y dijo qué ocurriría si el CNE no conceptúa a su favor.

“Si nos impiden ir a la consulta, vamos directamente a primera vuelta”, aseguró el candidato presidencial.

“Así que sin ningún tipo de amedrentamiento de temor, vamos por la victoria”, agregó.

Cepeda invitó a sus seguidores al parque de Lourdes, en Bogotá, a las tres de la tarde de este martes 3 de febrero, para respaldar al presidente Petro en su visita a Washington y también a su propia candidatura. El líder de izquierda aseguró que este momento también está convocado para apoyar las políticas del Gobierno “porque, entre otras cosas, parte de esta campaña consiste en intentar revertir las conquistas sociales que hemos ido obteniendo, entre ellas echar atrás el salario vital”.