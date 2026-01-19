Directivos de la campaña de Carolina Corcho descartaron posibles irregularidades en su financiación: “Señalamientos falsos”

Las dudas que se generaron alrededor de la financiación de la campaña a la consulta del Pacto Histórico, del 26 de octubre de 2025, de la exministra de Salud Carolina Corcho llevaron a las directivas de esa candidatura a expedir un comunicado de prensa en el que niegan los señalamientos sobre posibles irregularidades.

En un documento de prensa hablan de “señalamientos falsos y malintencionados” en las redes sociales que, según ellos, “distorsionan deliberadamente la información contable de los reportes de los gastos de la campaña” y “formulan acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento”.

Rechazan los señalamientos contra Corcho y afirman que buscan atacar de forma directa la integridad, la honra y la dignidad de la candidata, así como de quienes integran y acompañan su proyecto político.

Carolina Corcho fue precandidata presidencial del Pacto Histórico. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Los gerentes general y administrativo de la campaña a la consulta informan a la opinión pública que la campaña cumplió de manera debida con la entrega de todos los documentos y soportes exigidos en la plataforma Cuentas Claras, los cuales se encuentran formalmente registrados y disponibles para el escrutinio de las autoridades competentes y del público en general, conforme a la normatividad vigente”.

Coinciden en que, durante la ejecución de la contienda, “se encontraron y recibieron exclusivamente los servicios necesarios para el desarrollo de sus actividades, prestados por empresas y proveedores legalmente constituidos y habilitados para tal fin, en el marco de las relaciones comerciales regulares y ajustadas plenamente a la ley”.

Dichos servicios —añade el comunicado de prensa— fueron gestionados conforme a los procedimientos administrativos y de verificación previstos, sin que ello implique la existencia de préstamos, donaciones o mecanismos financieros distintos a operaciones comerciales ordinarias.

Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

“La totalidad de los gastos ejecutados objeto de reposición, así como las donaciones y aportes, fueron registrados de manera íntegra y oportuna en la plataforma dispuesta por el Consejo Nacional Electoral, dejando constancia completa y verificable de los movimientos financieros de la campaña”, manifestaron.

Remataron: “Las cuentas fueron objeto de procesos de revisión y auditoría previa por parte del partido Polo Democrático, así como, en su momento, realizará las propias el Consejo Nacional Electoral”.

Y es que las cuentas de la campaña de Corcho han generado polémica porque en la relación que se entregó al CNE se menciona un préstamo por $737 millones proveniente de un restaurante ubicado en el sur de Bogotá, cuyo nombre es Gusteau Chefcito. Sin embargo, según la Cámara de Comercio, el establecimiento comercial se encuentra en proceso de liquidación y no ha actualizado su información comercial en casi cinco años.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, llegó hasta el lugar; sin embargo, no encontró nada en esa dirección.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao (izquierda), de la Alianza Verde, llegó hasta el lugar que le dio más de 700 millones de pesos a la campaña de Carolina Corcho. Foto: SEMANA

“Fui a dos partes, tratando de descartar; estuvimos en la localidad de Bosa, que es donde dice el registro mercantil que está el restaurante. Se supone que es la calle 77I # 69b - 62 sur, entonces fui ahí, no había absolutamente nada”, afirmó la congresista.

SEMANA conoció detalles de quién podría estar detrás del misterioso lugar que hizo el millonario aporte a la campaña de Corcho. Según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), su representante legal es Sigifredo Vergara Martínez.

La congresista Jennifer Pedraza reveló que Vergara hace parte del régimen subsidiado, como está consignado en los reportes de la Adres, por lo que la pregunta es de dónde habría salido el dinero para el aporte a la campaña.

“Además, el ‘millonario restaurantero’ se presentó para recibir subsidios de economía popular en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y fue seleccionado como viable. Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $737 millones para financiar a Carolina Corcho?“, preguntó Pedraza.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza (izquierda) advirtió sobre supuestas irregularidades en la campaña de Carolina Corcho a la consulta de octubre de 2025. Foto: José Manuel Pedraza / Juan Carlos Sierra

SEMANA conoció que el Consejo Nacional Electoral revisará las cuentas informadas por la campaña de Carolina Corcho. No obstante, el ejercicio no será pronto, pues los controladores del CNE suelen tomarse su tiempo para este tipo de revisiones.