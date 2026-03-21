Turbulencia en la Alianza Verde, esto es lo que está ocurriendo

Las pasadas elecciones legislativas van a sacudir a la Alianza Verde. En primer lugar, según fuentes consultadas, se cocina la renuncia de Antonio Navarro Wolff a la codirección del partido por temas de salud. Asimismo, en la colectividad se está ambientando una escisión a favor del senador Jota Pe Hernández, quien obtuvo 159.956 votos el 8 de marzo.

Jota Pe Hernández alerta por financiación de campaña para consulta del Pacto: “Si fue así en la consulta, no imagino la presidencial”

En los verdes consideran que el congresista es de “derecha” y asumen que la mayoría allí es de izquierda. Por ese motivo, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz y Fabián Díaz no descartan renunciar después del 20 de julio y llegar posteriormente al Pacto Histórico, la coalición que apoya a Gustavo Petro e Iván Cepeda.