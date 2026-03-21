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Turbulencia en la Alianza Verde, esto es lo que está ocurriendo

Las pasadas elecciones legislativas generaron cambios importantes dentro de este partido.

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Redacción Confidenciales
21 de marzo de 2026, 2:21 a. m.
Las elecciones legislativas causaron cambios dentro de la Alianza Verde.
Las elecciones legislativas causaron cambios dentro de la Alianza Verde. Foto: Semana/Alianza Verde.

Las pasadas elecciones legislativas van a sacudir a la Alianza Verde. En primer lugar, según fuentes consultadas, se cocina la renuncia de Antonio Navarro Wolff a la codirección del partido por temas de salud. Asimismo, en la colectividad se está ambientando una escisión a favor del senador Jota Pe Hernández, quien obtuvo 159.956 votos el 8 de marzo.

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En los verdes consideran que el congresista es de “derecha” y asumen que la mayoría allí es de izquierda. Por ese motivo, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz y Fabián Díaz no descartan renunciar después del 20 de julio y llegar posteriormente al Pacto Histórico, la coalición que apoya a Gustavo Petro e Iván Cepeda.