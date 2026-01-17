Jota Pe Hernández alerta por financiación de campaña para consulta del Pacto: “Si fue así en la consulta, no imagino la presidencial”

El senador Jota Pe Hernández aseguró que Iván Cepeda y Carolina Corcho deberán responder ante la justicia por presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas durante la pasada consulta del Pacto Histórico. En un pronunciamiento a través de su cuenta en X, el congresista afirmó que ya presentó una denuncia formal y pidió que las autoridades actúen con urgencia para esclarecer el origen de los recursos que, según él, habrían sido reportados como aportes, préstamos o donaciones.

Hernández cuestionó, en particular, que una empresa que estaría en proceso de liquidación aparezca como financiadora de la campaña de Cepeda por cerca de 700 millones de pesos. Además, señaló que el representante legal encargado de ese proceso habría aportado más de 100 millones de pesos. Para el senador, estos movimientos resultarían “inexplicables” por la situación financiera de la firma y por el rol del liquidador, a quien también mencionó dentro de las personas que deberían ser investigadas.

En el caso de Carolina Corcho, Hernández puso en duda la capacidad económica de un restaurante que, según varias versiones, no reportó ingresos y en 2020 tenía un patrimonio cercano a un millón de pesos, pero habría tenido más de 740 millones de pesos para financiar la campaña. El senador sostuvo que la exministra había afirmado que su campaña se sostenía con la venta de libros, algo que calificó como falso. “Mintieron”, dijo, y reclamó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelante una investigación “urgente y a fondo”.

El congresista también solicitó que el CNE compulse copias a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia para que se evalúen eventuales responsabilidades penales o disciplinarias, no solo de los candidatos, sino de quienes habrían facilitado los recursos. “Todos los que se prestaron para cometer estas barbaridades tendrán que darle explicaciones a la justicia”, expresó.

La consulta del Pacto Histórico se realizó en octubre pasado. Foto: Lina Gasca-COLPRENSA

Hernández comparó estas presuntas irregularidades con controversias ocurridas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro. Mencionó el caso de Nicolás Petro, quien reconoció haber recibido dinero de personas vinculadas al narcotráfico, así como el denominado “pacto de La Picota” y decisiones del CNE relacionadas con la violación de topes de financiación. Para el senador, los hechos denunciados serían una repetición de prácticas ya cuestionadas.

“Si esto lo está haciendo Iván Cepeda, por ejemplo, en esta campaña que es simplemente una consulta, no me imagino lo que van a hacer en la campaña presidencial de este 2026. El CNE tiene que actuar de manera inmediata y no esperar otros tres años para fallar”, aseguró el congresista.

Finalmente, advirtió que si este tipo de situaciones se presentan en una consulta interna, el riesgo sería mayor de cara a la campaña presidencial de 2026. Por eso pidió que el CNE no tarde años en pronunciarse y llamó a los ciudadanos a enviar derechos de petición para exigir información sobre el avance de la denuncia. Según Hernández, se requiere una respuesta inmediata para evitar que “se burlen de la ley” y proteger la transparencia del proceso electoral.