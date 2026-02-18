El ala petrista de la Alianza Verde ¿le declaró la guerra a Jota Pe Hernández? El senador León Fredy Muñoz pide “sacarlo ya del partido”

El ambiente al interior de la Alianza Verde está tenso para el senador Jota Pe Hernández porque el ala petrista del partido no oculta su molestia por las posiciones del joven influenciador en contra del actual gobierno de Gustavo Petro.

Hernández no da su brazo a torcer y cada vez que puede le saca los trapos al sol al presidente, sus decisiones y los resultados.

Este miércoles, 18 de febrero, el senador León Fredy Muñoz, quien fue embajador de Colombia en Nicaragua en esta administración, le declaró la “guerra” a Hernández a través de un video que divulgó a en sus redes sociales.

“Jota Pe Hernández debe salir de la Alianza Verde de inmediato”, advirtió Muñoz visiblemente enfadado.

“¡Hay que sacarlo ya de este partido! En esta colectividad, por culpa de Jota Pe, mucha gente no quiere votar por el logo. Por eso, hoy el compromiso es sacar a Jota Pe, vamos a ganar, me voy a parar con toda. Jota Pe debe salir de este partido. La gente así no puede estar acá“, afirmó.

Y le recomendó al político santandereano irse a la derecha, al Centro Democrático, a la campaña de Abelardo de la Espriella.

“Él debe estar allá, no acá, este es un partido de centroizquierda, un partido del pueblo, de los trabajadores, un partido que nació con Gustavo Petro”, afirmó Muñoz.

Y remató: “Jota Pe, váyase, no sea desgraciado”.

Lo que olvida el congresista León Fredy Muñoz es que la Alianza Verde no solo es un partido petrista: allí aún hay políticos cercanos a Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Amaya, Antanas Mockus y Carlos Ramón González, el fundador de los Verdes, hoy exiliado en Nicaragua porque la Justicia en Colombia lo busca luego de que la Fiscalía lo considerara el cerebro detrás del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

De hecho, el congresista León Fredy Muñoz ha sido criticado porque, al parecer, aprovechando su papel de embajador de Colombia en Nicaragua, le brindó apoyo y vivienda a González cuando se fugó a Managua y burló a las autoridades colombianas.

Jota Pe Hernández compite nuevamente por revalidar su curul en el Senado por la Alianza Verde en el 2026.

Recordemos que en las elecciones de 2022, el joven santandereano se convirtió en uno de los congresistas más votados con más de 189.000 respaldos en las urnas.