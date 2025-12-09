Jota Pe Hernández se despachó en redes: “Deja de payasear, báñate, desenguayábate”

Confidenciales
El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, le salió al paso a un mensaje que compartió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.
En su escrito en la red social, el presidente Petro dijo que había “indicios muy fuertes detrás del autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, se trata de un alto exejecutivo del grupo Santo Domingo”.
Además, el mandatario de los colombianos aseguró: “En un avión de Avianca se escondió el arma homicida y estuvo en sus hangares”.
Tras el anterior mensaje del jefe de Estado, el senador Jota Pe Hernández no guardó silencio y se despachó en su cuenta en X. El congresista de Alianza Verde compartió el mensaje del presidente Petro e indicó:
“Deja de payasear, báñate, desenguayábate y date cuenta de que mataron a un candidato presidencial en tu asqueroso gobierno. Un candidato que tú hostigabas como cuando eras guerrillo. A los bandidos se les enfrenta, se les somete y se les da de baja. No se les perdona nada”, dijo puntualmente el senador en X.