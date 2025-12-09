Suscribirse

Jota Pe Hernández se despachó en redes: “Deja de payasear, báñate, desenguayábate”

El senador de Alianza Verde se pronunció a través de X.

Redacción Confidenciales
9 de diciembre de 2025, 3:08 p. m.
Debate moción de censura vicepresidenta Francia Márquez y Laura Sarabia directora del Dapre
El senador Jota Pe Hernández. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, le salió al paso a un mensaje que compartió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X.

En su escrito en la red social, el presidente Petro dijo que había “indicios muy fuertes detrás del autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, se trata de un alto exejecutivo del grupo Santo Domingo”.

Contexto: Jota Pe Hernández se va de frente contra Roy Barreras: “Su propuesta es una burla y una ofensa”

Además, el mandatario de los colombianos aseguró: “En un avión de Avianca se escondió el arma homicida y estuvo en sus hangares”.

Tras el anterior mensaje del jefe de Estado, el senador Jota Pe Hernández no guardó silencio y se despachó en su cuenta en X. El congresista de Alianza Verde compartió el mensaje del presidente Petro e indicó:

“Deja de payasear, báñate, desenguayábate y date cuenta de que mataron a un candidato presidencial en tu asqueroso gobierno. Un candidato que tú hostigabas como cuando eras guerrillo. A los bandidos se les enfrenta, se les somete y se les da de baja. No se les perdona nada”, dijo puntualmente el senador en X.

