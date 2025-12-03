Jota Pe Hernández se va de frente contra Roy Barreras: “Su propuesta es una burla y una ofensa”

El dirigente político Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático, luego de que ese partido político lo expulsara del grupo de precandidatos presidenciales.

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”, dijo Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay.

En medio de esa tormenta política en el Centro Democrático, a Miguel Uribe Londoño le hicieron una propuesta. Roy Barreras, precandidato presidencial, lo invitó a que ocupe un lugar en la lista al Senado de su partido, La Fuerza.

Tras dicha propuesta, el senador Jota Pe Hernández se fue de frente contra el precandidato Barreras.

“Qué politiquero tan asqueroso este; es claro que su propuesta es una burla y una ofensa para un padre que aún se encuentra en duelo. Su hijo, Miguel Uribe, fue hostigado por el Gobierno petrista, que Roy Barreras ayudó a elegir”, le dijo Hernández a Barreras a través de X.