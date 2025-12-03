Suscribirse

Jota Pe Hernández se va de frente contra Roy Barreras: “Su propuesta es una burla y una ofensa”

El papá de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado, renunció al Centro Democrático.

Redacción Confidenciales
3 de diciembre de 2025, 1:36 p. m.
Jota Pe Hernández, Roy Barreras
De izquierda a derecha: Jota Pe Hernández y Roy Barreras. | Foto: SEMANA

El dirigente político Miguel Uribe Londoño renunció al Centro Democrático, luego de que ese partido político lo expulsara del grupo de precandidatos presidenciales.

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”, dijo Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Abelardo de la Espriella desmiente a Miguel Uribe Londoño y ratifica: “Manifestó su deseo de renunciar a su candidatura para adherir a mi campaña”

En medio de esa tormenta política en el Centro Democrático, a Miguel Uribe Londoño le hicieron una propuesta. Roy Barreras, precandidato presidencial, lo invitó a que ocupe un lugar en la lista al Senado de su partido, La Fuerza.

Tras dicha propuesta, el senador Jota Pe Hernández se fue de frente contra el precandidato Barreras.

Qué politiquero tan asqueroso este; es claro que su propuesta es una burla y una ofensa para un padre que aún se encuentra en duelo. Su hijo, Miguel Uribe, fue hostigado por el Gobierno petrista, que Roy Barreras ayudó a elegir”, le dijo Hernández a Barreras a través de X.

