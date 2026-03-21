Las dudas sobre Aida Quilcué

Este viernes se venció el plazo para que los candidatos presidenciales modificaran el nombre de su fórmula vicepresidencial. En la izquierda no todo el mundo estuvo satisfecho con la escogencia de Aida Quilcué. Más allá del respeto por su liderazgo indígena, algunos sienten que no le suma votos a Iván Cepeda.

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SEMANA confirmó que desde la Alianza Verde le insistieron a Petro para que se contemplara el nombre de Maurice Armitage, exalcalde de Cali. Sin embargo, Cepeda dejó en claro que no tenía intención de cambiar lo decidido. La idea de Quilcué como vicepresidenta fue exclusivamente de él. El candidato ha dicho que tuvo una motivación basada en el “significado, trascendencia y simbolismo” de la reconocida líder indígena.