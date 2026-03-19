Política

Así será el ritual de Aida Quilcué para hacer campaña con Iván Cepeda: “Tiene que pedir permiso a la madre naturaleza”

La campaña por la vicepresidencia arrancará este jueves en Cauca con un ritual cultural que liderarán los allegados de la aspirante.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 4:36 a. m.
Aida Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda.
Aida Quilcué, candidata vicepresidencial de Iván Cepeda. Foto: Colprensa.

Los padres de la senadora Aida Quilcué liderarán un ritual en la mañana de este jueves, 19 de marzo, para que su hija inicie su campaña política con Iván Cepeda. La cita tendrá lugar en su resguardo indígena, ubicado en el municipio de Páez, en Cauca, a donde están citados varios pobladores de la región.

Fuentes cercanas a la candidata vicepresidencial contaron a SEMANA que en la ceremonia se pretende “pedirle permiso a la madre naturaleza para poder recorrer el país; es una apertura de camino desde el mundo indígena, es para poder encontrarnos con los otros, con los campesinos, con los estudiantes, con los afro, con el resto de la sociedad”.

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Se dijo que, durante una hora como máximo, los asistentes se enfocarán en equilibrar el cuerpo y el espíritu de la aspirante y de su comunidad, para que sus palabras fluyan en la competencia electoral y terminen con las peleas. El objetivo es que ella y Cepeda ganen las elecciones en la primera vuelta, el 31 de mayo.

Una de las personas que ha acompañado a Quilcué durante varios años detalló a esta revista lo que ocurrirá durante la mañana en el pueblo indígena Nasa: “Los sabios espirituales, autoridades y comunidad en general piden permiso a la madre tierra para que alguien que sea escogido por la comunidad para alguna misión especial tenga sanidad, sabiduría, compromiso y responsabilidad en la tarea encomendada”. En este caso, la senadora.

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Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Es una reconocida líder indígena, senadora e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).
Aida Quilcué e Iván Cepeda. Foto: GETTY IMAGES

Una vez superada esta etapa, ella se desplazará a Bogotá y liderará un evento público junto a Iván Cepeda en Soacha el sábado 21 de marzo. Más tarde, empezará a recorrer el país junto al candidato presidencial y será acompañada, en la medida de las posibilidades, por la minga indígena y representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

El senador del Pacto Histórico, Alexander López, reiteró en SEMANA que la minga recorrerá el país las veces que sean necesarias para que se escuche la voz de la senadora y respondió a la polémica que generó su expresión: “La palabra minga en los pueblos indígenas y campesinos no es otra cosa que las formas de organizarse comunitariamente y mejorar las condiciones de vida en sus territorios. Con las mingas, los indígenas y los campesinos han construido sus viviendas, sus acueductos, sus vías rurales”.

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