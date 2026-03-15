Aida Quilcué fue seleccionada como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. En conversación con SEMANA, María José Pizarro, una de las líderes más visibles del Pacto Histórico, contó las razones de esta designación y argumentó por qué la reconocida líder indígena se diferencia de Francia Márquez, otra caucana que acompañó a Gustavo Petro en 2022.

SEMANA: ¿Cómo se gestionó la llegada de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

María José Pizarro: Nosotros lo dijimos desde el primer momento. Había distintos nombres sobre la mesa, que sería una decisión colectiva y así fue. Se tomó una decisión. En primer lugar, una mujer. En segundo lugar, que representara sectores sociales y populares, es decir, una fuerte vinculación con los movimientos sociales y con los pueblos. Ella, por supuesto, tiene toda una historia en la lucha social de muchos años y tiene el reconocimiento al interior de las distintas organizaciones.

El fenómeno de los vices: esto podrían sumar y restar Aida Quilcué, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo y Edna Bonilla. ¿Alguno definirá el triunfo?

SEMANA: ¿Quiénes tomaron la decisión de esa candidatura?

M. J. P.: El Pacto Histórico. Ahí estamos las copresidencias, está la dirigencia.

SEMANA: ¿Cuántos nombres tenían sobre la mesa como opciones?

M. J. P.: En eso sí ya no quiero entrar. Sencillamente, elegimos a Quilcué y ella es la opción alrededor de la cual concluimos todos. Como siempre, todas las fuerzas políticas tienen opciones.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Es una reconocida líder indígena, senadora e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Foto: GETTY IMAGES

SEMANA: ¿Aida Quilcué suma o resta votos?

M. J. P.: Nosotros no estamos en un cálculo electoral. Ella, por supuesto, suma, no solamente suma en términos territoriales. Si tú miras las distintas fórmulas que se han presentado, la mayoría son de Bogotá o de las grandes capitales, tienen unos perfiles en concreto, esta es una fórmula presidencial distinta a todas las que se presentan. No estamos hablando desde el centralismo político, es decir, nosotros no concebimos la vida política desde el centralismo. La presencia de ella representa una visión regional de territorios, que siempre han estado en la marginalidad de la toma de decisiones y en la marginalidad del poder. En segundo lugar, representa los pueblos indígenas de Colombia; no los pueblos del Cauca, a los pueblos indígenas de Colombia en su diversidad territorial y en su diversidad cultural a los pueblos de Colombia.

SEMANA: ¿Esa es la diferencia con las otras candidaturas a la Vicepresidencia?

M. J. P.: Por supuesto. Usualmente han sido personas que, en su mayoría, son bogotanas, tecnócratas, que han crecido y se han formado en el establecimiento político. Esta es una fórmula muy distinta. A Aida la rodeamos todos y eso implica que toda la experiencia que tenemos todos en distintos ámbitos está allí para rodearla a ella y para rodear a Iván (Cepeda).

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SEMANA: Se compara a Quilcué con Francia Márquez y se advierte que, en dado caso de ganar, también tendría una baja gestión. ¿Qué piensa de eso?

M. J. P.: Hacer esa comparación es, incluso, odioso. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de comparaciones. Nosotros le agradecemos a Francia Márquez su compromiso, no solamente en estos 4 años, sino en los tiempos de campaña. Su presencia y su figura fue fundamental para garantizar el triunfo de nuestro gobierno en el año 2022.

Son personas completamente distintas que tienen perfiles muy diferentes. Aida no solamente es el liderazgo indígena; yo diría, de las lideresas indígenas más importantes de este país, sino la más importante de Colombia. Fue la primera mujer consejera, autoridad mayor y representante de su movimiento. Además, es senadora de la República, tiene una experiencia en el Senado, fue vicepresidenta de la Comisión Primera, fue presidenta de la Comisión de Paz, es una mujer que tiene una experiencia distinta a la de Francia, no más por eso, en el sentido de que, por supuesto, Aida está en el Congreso de la República; lo mismo, su organización tiene ya décadas en el Congreso de la República.

Aida Quilcué. Foto: Consejos Regional Indígena del Cauca, Cric

Aida representa, como lo hizo en su momento Francia, a sectores sociales, sectores populares, territorios. Nosotros lanzamos un mensaje, que además se debe reflejar en nuestros resultados en las urnas. Nosotros tenemos una votación que no es obligatoriamente centralizada, es una votación regional muy fuerte, es una votación que nos permite una gran capacidad territorial, que nos permite manejar simbolismos y no cálculos políticos. Nosotros no vamos a traer unos tecnócratas neoliberales a que nos represente ni mucho menos. ¿Nosotros traemos a quiénes? Alos pueblos que nos representan, que nosotros hemos representado y para quienes hemos gobernado. Así que nuestra prioridad definitivamente sigue siendo la gente, siguen siendo los pueblos de Colombia, siguen siendo los territorios del país.