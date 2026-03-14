Esta es la lista oficial de candidatos a la Presidencia: 14 personas aspiran a reemplazar a Gustavo Petro

Este viernes, 13 de marzo, cerró el plazo de inscripción para las personas y partidos políticos que desean aspirar a la Presidencia de la República. En total, hay 14 candidaturas que se medirán en las urnas el próximo 31 de mayo.

Los ciudadanos que se postularon podrán hacer modificaciones entre el 16 y 20 de marzo. Es decir, la competencia sigue abierta y se reportarían cambios de última hora en la carrera para reemplazar a Gustavo Petro.

En el tarjetón aparecerán proyectos políticos de todos los sectores. La derecha, el centro y la izquierda tendrán sus representantes. Los grandes ausentes son los conservadores, liberales, la U y Cambio Radical que no tendrán aspirante propio.

El fenómeno de los vices: esto podrían sumar y restar Aida Quilcué, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo y Edna Bonilla. ¿Alguno definirá el triunfo?

Lista de candidatos presidenciales

Clara Eugenia López Obregrón, con el aval del Partido Esperanza Democrático, y su fórmula vicepresidencial, María Consuelo del Río Mantilla.

Óscar Mauricio Lizcano, con el grupo Familia, competirá con Andriana María Ramírez Martínez.

Raúl Santiago Botero Jaramillo, con Romper el sistema, llegará al tarjetón con Carlos Fernando Cuevas Romero.

Casa de Nariño. Imagen de referencia. Foto: Catalina Olaya

Miguel Uribe Londoño, con el visto bueno del Partido Demócrata Colombiano, se disputará el cargo con Luisa Fernanda Villegas Araque como fórmula vicepresidencial.

Sondra Macollins Garvin Pinto, desde el movimiento “la abogada de hierro”, tendrá como dupla a Leonardo Karam Helo.

Iván Cepeda Castro, desde el Pacto Histórico, disputará el cargo con Aída Marina Quilcué Vivas.

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Abelardo Gabriel de la Espriella, con el movimiento Defensores de la patria, competirá con José Manuel Restrepo Abondano.

Claudia Nayibe López Hernández, con Claudia imparables, se decantó por Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.

Paloma Susana Valencia Laserna, con el aval del Centro Democrático, irá con Juan Daniel Oviedo Arango.

La primera vuelta presidencial se realizará el 31 de mayo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Sergio Fajardo Valderrama, con Dignidad y Compromiso, llegará al tarjetón con Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.

Roy Leonardo Barreras Montealegre, con el partido La Fuerza, irá con la exfiscal Martha Lucía Zamora Ávila.

Gustavo Matamoros Camacho, del Partido Ecologista Colombiano, va con Robinson Alonso Giraldo Mira.

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Luis Gilberto Murillo Urrutia, con el movimiento Luis Gilberto soy yo, tiene como fórmula vicepresidencial a Luz María Zapata Zapata.

Carlos Eduardo Caicedo Omar, con Caicedo, competirá con Nelson Javier Alarcón Suárez.

¿Qué sigue?

La Registraduría Nacional del Estado Civil detalló que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos a la Presidencia de la República en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá.