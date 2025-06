Ante el confuso trino de Petro de la papeleta para la Asamblea Nacional Constituyente, Benedetti salió a explicarlo: “Yo interpreto”

“Yo interpreto que el presidente no está convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo se podría expresar, si quiere, que el próximo gobierno y el próximo Congreso convoque, o no, a una Asamblea Nacional Constituyente. Nadie ha hablado de reelección ni de quedarse en el poder. El que diga lo contrario, quiere pantalla y likes”, expresó Benedetti en el trino.

En otro trino, aseguró el jefe de Estado: “Mi estimado Camilo, ¿quién le dijo que la próxima Asamblea Nacional Constituyente derogaría la Constitución de 1991? Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contra reformas lesivas, pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería práctica la Constitución de 1991, volviéndola realidad. Volver realidad cotidiana, el Estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la Constitución de 1991”.