Petro genera ‘terremoto político’ en Colombia: entregará papeleta para convocar a Asamblea Nacional Constituyente

“La Constitución del 91 tiene un procedimiento claro de cómo se convoca una constituyente. Los que reciban esa papeleta tienen que romperla para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones, que Colombia no va a ser Venezuela. Que no se equivoque el presidente Petro”, dijo Valencia.

“Yo me pregunto, ¿qué es lo que no le gusta de la Constitución del 91 al presidente? ¿Será que no le gusta que la Constitución tenga contrapesos y no lo deje hacer lo que quiera? Porque claro, es difícil gobernar cuando, por la Constitución del 91, hay cortes, Procuraduría, Congreso, Banco de la República y medios libres”, agregó Luna.