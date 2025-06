“Una Asamblea Constituyente alteraría todo el orden político, jurídico y electoral del país con graves consecuencias”: Rocío Araujo

Rocio Araújo Oñate: Colombia vive hoy un momento muy importante en el que el debate jurídico es fundamental. Las universidades, no solo el Rosario, sino también la Javeriana, el Externado y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, hemos sido escenario de discusiones muy intensas con fundamento en este proceso de convocatoria a una consulta popular. Ha habido reflexiones históricas, constitucionales, políticas y de derecho electoral. Veo también mucho interés de la comunidad académica internacional, quienes quieren comprender y analizar la situación actual de nuestra democracia Es una situación inédita en el país. Dado el análisis tan cuidadoso y elevado me siento muy orgullosa de la comunidad jurídica que posee Colombia.

Todo ello, por cuanto hubo una decisión de no aprobar la consulta de iniciativa del gobierno, decisión que fue objeto de demanda ante el Consejo de Estado, quien no ha fallado este proceso y sin esperar la respectiva decisión el gobierno expide el decreto en cuestión, aplica la excepción de inconstitucionalidad y ordena al registrador nacional que en tiempo récord organice la consulta. Ello, sin aceptar la decisión del Senado ni permitirle al juez tramitar el proceso y fallarlo.

"Es muy importante que en esta discusión no hay unanimismo, sino reflexiones muy sólidas de la comunidad jurídica en donde todos los argumentos se han visto representados" | Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Lo cierto es que la Corte Constitucional señaló en dos sentencias de constitucionalidad que ella no tiene competencia para realizar ningún control previo.

R.A.O: A la sección quinta del Consejo de Estado le corresponde decidir tanto el proceso encausado por la decisión de no autorizar la consulta, como también las demandas contra el decreto del Gobierno que convoca al pueblo a la consulta. El miércoles esa sección suspendió provisionalmente el decreto 639 con un procedimiento de urgencia. Encontró que no existe fundamento de la señalada excepción de inconstitucionalidad y no encontró una contradicción ostensible del acto de archivo con las normas constitucionales.