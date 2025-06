“Hay que rodear al registrador”: Juan Carlos Galindo, tras la andanada de Petro contra la entidad. “Ofensivo e irrespetuoso”

SEMANA : Tras la decisión del registrador de no adelantar la consulta popular hasta que se pronuncien las altas cortes, el presidente aseguró que la Registraduría, que debía ser el árbitro del partido, decidió meterse al campo a jugar . ¿Qué le responde?

Juan Carlos Galindo: Poco duró el compromiso del Presidente de la República de respetar las instituciones y desarmar la palabra. Un día después, luego de la postura de la Registraduría de esperar el pronunciamiento judicial sobre el cuestionado decreto de convocatoria a consulta popular, acusó de sedicioso al Registrador Nacional. No solo resultó ofensiva e irrespetuosa la afirmación del mandatario, sino que también está alejada de la realidad. Además, llamar a los abogados demócratas a atacar a la organización electoral es un gravísimo desatino y un desconocimiento del funcionamiento constitucional de nuestra democracia.

El presidente Petro le contestó al registrador Hernán Penagos. Habló de posible "sedición" en su contra. "Quiero las acciones jurídicas, eso no se hace". A pesar de eso, habló de la posibilidad de derogar la consulta popular.

J. C. G.:. Para nada. El registrador no ha dicho que no aplicará el decreto, ni tampoco la Registraduría ha tomado partido. Todo lo contrario, asumió una postura prudente e institucional frente a un decreto abiertamente inconstitucional. Manifestó que esperará al pronunciamiento jurisdiccional, que dirimirá muy pronto la controversia iniciada por el Gobierno Nacional, antes de continuar con el trámite de la consulta popular, cuya organización implicará la erogación de una importante suma del presupuesto nacional.