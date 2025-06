La tesis de Gustavo Petro para el ‘decretazo’ es la misma con la que el registrador podría negarse a convocar la consulta popular

Luis Guillermo Guerrero: El refinamiento que, de la tesis del Gobierno, hace el exfiscal Eduardo Montealegre para justificar la decisión del presidente de la República de convocar la consulta popular por decreto, conduce a una curiosa paradoja porque —al paso que no sirve para justificar esa decisión— podría servir de sustento para que el registrador nacional del Estado Civil, en aplicación de esa misma línea argumentativa, decidiera no darle curso al decreto que expida el Gobierno. Pero para mostrar por qué se presenta esa paradoja habría que explicar, en primer lugar, qué es la figura de la excepción de inconstitucionalidad.

L.G.G.: En el escenario que surge de la propuesta del Gobierno no se presenta esta situación, porque el Gobierno se encuentra ante una actuación del Senado de la República mediante la cual se expresa desfavorablemente a la posibilidad de convocar una consulta. De esa expresión del Senado no se deriva ninguna incompatibilidad con la Constitución, pues del artículo 104 de la Carta se desprende la posibilidad de que el Senado se exprese favorable o desfavorablemente a la propuesta del presidente de la República de convocar a una consulta popular de carácter nacional.

L.G.G. : Para cuestionar la validez formal de la decisión del Senado habría que remitirse al trámite surtido en esa corporación y habría que examinar si en ese trámite efectivamente se incurrió en las irregularidades que el Gobierno alega, efecto para el cual habría que desplegar una actividad probatoria y valorativa de distintas circunstancias. De este modo, la incompatibilidad de la decisión del Senado con la Constitución no es algo que surja de la simple comparación de esa decisión con la Constitución. No se trata, entonces, de la incompatibilidad de dos normas aplicables a la misma situación, una de rango inferior a la Constitución y la otra de nivel constitucional, sino de una alegación del Gobierno sobre una eventual irregularidad en el trámite de la decisión en el Senado, asunto que deben resolver los jueces competentes.

L.G.G.: Con la expedición del decreto, se está ante dos disposiciones claramente antagónicas aplicables a la misma situación. Así, por un lado, el decreto expedido por el Gobierno dispondría que el registrador nacional del Estado civil adopte las medidas necesarias para realizar la consulta convocada por el gobierno. Y, por otro lado, el artículo 104 de la Constitución establece, de manera inequívoca, que para que se pueda realizar una consulta popular de carácter nacional se requiere el concepto previo favorable del Senado. En esta hipótesis, el Registrador Nacional del Estado Civil advertiría que no solamente el Gobierno no adjunta un concepto previo favorable del Senado, sino que, además, esa corporación legislativa le ha manifestado que la decisión fue desfavorable a la consulta popular.

L.G.G.: No. Es claro que el presidente de la República no puede convocar la consulta por decreto, y que, al hacerlo, está incurriendo en un flagrante desconocimiento de la Constitución. El primer mandatario no solo está desconociendo al órgano legislativo y en particular al Senado de la República, sino que, además, también estaría usurpando competencias propias de la rama Judicial, puesto que, ante la realidad incontrovertible de que el Senado emitió un concepto desfavorable a la consulta, procede a declarar por sí y ante sí que; dado que en el trámite se incurrió en flagrantes irregularidades, el acto debe tenerse por inexistente. Tal declaratoria no le corresponde al presidente, quien, a lo sumo, solo podría plantearla ante la instancia judicial competente.