El presidente relacionó estos hechos que está viviendo el país con el decreto que expidió en las últimas horas. “La consulta popular no es amiga de los asesinos”, agregó el mandatario.

Además, el mandatario se comprometió a tener un mejor discruso en medio del debate público. “Me comprometo en bajar el tono, pero bajarlo no significa no decir verdades, ni silenciarse ni arrodillarse”.

Petro recordó el “estallido social” y lo que sucedió en Cali. El mandatario reconoció que eso sirvió para elegirlo luego de la inconformidad que se generó en algunos sectores, que pedían un cambio, sin embargo, algunos consideran que esa promesa no se ha cumplido.

Sin embargo, el presidente culpó al Congreso de esos hechos porque no le aprobaron las leyes y porque no le pasaron varias de sus reformas. Además, se refirió a la Corte Constitucional y el papel que tienen en la democracia.

El presidente le envió un mensaje al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón porque está convocando a una consulta popular para definir si habrá área metropolitana en el Oriente antioqueño; sin embargo, Petro no mencionó que se trata de temas distintos, especialmente porque el Congreso ya negó la consulta popular.

Petro dijo que quedará en manos de la sociedad la decisión si respaldar o no la consulta popular. “A partir de hoy, si el Senado no quiere no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo”, afirmó. Y agregó que será la Corte Constitucional tendrá la decisión final. Petro anunció que acatará el resultado de la consulta popular.