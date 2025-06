“Una amenaza real”

“El Congreso ya debatió y votó este tema. Si hubo vicios en el trámite, le corresponde a la autoridad competente revisarlo y no es el Poder Ejecutivo el que determina si se incurrió en esto porque, de lo contrario, sería suplantar la labor de otra rama del poder público. Convocarla es un quiebre institucional, una amenaza real a los fundamentos del Estado de derecho y de nuestro sistema democrático. Si el Gobierno considera que hubo irregularidades en el trámite, debe acudir a la Rama Judicial y no afirmarlo como si fuera un hecho probado”.

“Golpe institucional”

“Todo un dictador”

“Al juzgar sin facultades un acto del Congreso, el presidente abusa de su función e intenta reemplazar a los jueces, atacando la independencia de la Rama Judicial. Petro, con este proyecto de decreto, intenta suplantar al Poder Legislativo y al Judicial, convirtiéndose en todo un dictador. La idea premeditada de expedir un decreto en contra de todos los principios fundamentales de la democracia rompe el orden constitucional. Los caprichos de un gobernante no están por encima de las reglas de la democracia: para consultar al pueblo, la Constitución define reglas que no puede violar dolosamente sin consecuencias legales”.

“Camino equivocado”

“La consulta que impulsa Petro es un camino equivocado: se salta al Congreso, desconoce la representación popular y utiliza recursos del Estado para promover su agenda personal, no una política pública. Fui congresista, conozco el valor de la deliberación democrática, del debate de ideas, de los pesos y contrapesos que sostienen una república. Las leyes no se aprueban por capricho ni por aplausos en plaza pública, se construyen con diálogo, rigor y respeto a la democracia representativa”.

“Es un golpe de Estado”

“Es ilegal”

“Esta es una situación preocupante desde el punto de vista institucional y legal. El Gobierno está presentando argumentos que no son ciertos. Expedir un decreto en el que se ordena a la organización electoral a realizar la consulta popular sería una medida abiertamente ilegal; el presidente y sus ministros podrían incurrir en el delito de prevaricato. Decir que la votación del Senado no existió es argumentar un decreto de forma ilegal. Si el presidente llega a expedirlo, el registrador debe revisar el concepto favorable del Senado que, en este caso, no lo hubo, lo que hace que no se cumplan los requisitos para sacar el calendario electoral”.