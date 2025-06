Gustavo Petro se enfrenta con todos con su consulta por decreto: “Golpe de Estado”, “quiebre”. Esta es la alarma que desata

En esa vía, Galán también dijo que “el Senado de la República, en uso de su autonomía y bajo los cauces constitucionales previstos, negó la convocatoria a la consulta popular. Cualquier duda que exista sobre esa decisión se debe alegar por vías judiciales, no pasando, en ningún caso , por encima del Congreso”.

Pero el mandatario de Bogotá no fue el único en reaccionar. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que tan pronto como el presidente firme el decreto que le da vía libre a la consulta popular, este será demandado de manera inmediata. Además, aseguró que se está preparando un comunicado dirigido al registrador nacional en el que se certifica, por el secretario del Senado, que la votación se hizo apegada a la ley y que no se aprobó en el legislativo.

“Eso es un proyecto, no ha sido aprobado, de manera que no hay posibilidad de que él cite a esa consulta popular y, si lo hace, está violentando todas las leyes y la justicia colombiana, que es donde él tiene que quejarse y presentar todas sus inquietudes jurídicas. La consulta popular se negó en la plenaria del Senado y ahí están las certificaciones. No hay manera de que el señor registrador acepte llamar a una consulta popular”, sentenció Cepeda.