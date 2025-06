Consulta popular por decreto: 28 expresidentes rechazan la amenaza de Gustavo Petro a la democracia y las instituciones

El presidente Gustavo Petro lanza una preocupante advertencia: “Cuando las instituciones van en contra del pueblo, ahí no pasa sino una cosa: las instituciones se van”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xnVz4k45n1

En su consejo de ministros de este martes 3 de junio, Petro aseguró que llegará hasta el final con su consulta popular por decreto. “El pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas que espero no pasen. ¡Y no es una amenaza!” , dijo.

“Simplemente, cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Y no pasa sino una sola cosa: las instituciones se van. ¡Y no es una amenaza! Es lo que ya pasó en el pasado en Colombia varias veces", remató.