Gustavo Petro lanza una preocupante advertencia: “Cuando las instituciones van en contra del pueblo... las instituciones se van”

En su Consejo de Ministros de este martes, Gustavo Petro aseguró que llegará hasta el final con su consulta popular por decreto. “El pueblo tiene que tomar en sus manos el destino de Colombia si llegasen a pasar estas cosas que espero no pasen. ¡Y no es una amenaza!“, dijo.

“Simplemente, cualquier ser humano que tenga tres dedos en la cabeza sabe qué pasa cuando las instituciones van contra el pueblo. Y no pasa sino una sola cosa: Las instituciones se van. ¡Y no es una amenaza! Es lo que ya pasó en el pasado en Colombia varias veces", remató.

En su alocución de este martes, el presidente había dado detalles de lo que cree será el proceso para su consulta por decreto. “La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana”, dijo.

“Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo ”, agregó.

El presidente la emprendió de nuevo contra el Congreso. “Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. ¿Se le olvidó? Por eso un congresista de la oposición votó sí y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había llevado por eso sí legítima y no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí”, aseguró el jefe de Estado.