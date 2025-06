Álvaro Uribe se despacha contra Petro tras anunciar consulta popular vía decreto: “El Petrosantismo y el quiebre constitucional”

“La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana”, dijo Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el expresidente Uribe no tardó en reaccionar al anuncio. Comparó la decisión de Petro con el manejo que el expresidente Juan Manuel Santos dio al plebiscito por la paz en 2016, cuando los resultados negativos no impidieron que el acuerdo con las Farc se implementara a través del Congreso.

Lo cierto es que el mandatario Petro en medio de su alocución dijo: “Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo ”.

“Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto favorable o no de la consulta popular. ¿Se le olvidó? Por eso un congresista de la oposición votó sí y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había llevado por eso sí legítima y no dejó votar a tres senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí”, aseguró el jefe de Estado.