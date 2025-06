“El proceso de la Constituyente no se hizo contra nadie. El del ‘decretazo’ de Petro es casi que contra todos”: Manuel José Cepeda

Manuel José Cepeda: No se parecen en nada. El proceso que llevó a la Constituyente no se hizo contra nadie. El del decretazo es contra muchos, casi que contra todos, incluso contra la posición de Antonio Navarro Wolf, líder del M-19 , expresada en un trino en X.

Convocar por decreto a una Consulta Popular sobre la Reforma Laboral sin que se haya declarado ilegal por una Corte la.votación del Senado al respecto, en mi opinión no se puede

M.J.C: Le menciono las más protuberantes. Ni Barco ni Gaviria impusieron nada. Siempre actuaron previo acuerdo político con los principales partidos. Ejercieron un liderazgo que generó consenso en el país. El gobierno Petro decidió actuar de manera unilateral y expresamente en contra de los principales partidos y movimientos representados en el Congreso. No intentó siquiera propiciar un acuerdo y optó por generar una profunda división en el país.

M.J.C: Los argumentos jurídicos tampoco se parecen en nada. En el gobierno Gaviria la tesis central fue que el proceso sólo podía hacerse a condición de que el mismo pueblo, no el Presidente, convocara la votación. Por eso el decreto no impuso la fecha de votación, ni el temario, ni el proceso. Todo eso estaba en el acuerdo firmado por los partidos políticos que representaban al pueblo en ese entonces, que a su turno interpretaban dos votaciones espontáneas del pueblo: la Séptima Papeleta en las elecciones de Congreso el 11 de marzo y la tarjeta electoral en las elecciones presidenciales el 27 de mayo de 1990.

M.J.C: No hay punto de comparación. Es que el decreto del Gobierno Petro está invitando a las Cortes a que lo suspendan e invaliden, ya que para un asunto tan importante se funda en aplicar la excepción de inconstitucionalidad en contra del Senado, es firmado por los ministros bajo la amenaza de ser destituidos, y olvida lo esencial, que es adjuntar la prueba indispensable de que hay un concepto, o algo que se le parezca, donde el Senado le da el visto bueno – que por supuesto el Gobierno no logró obtener. En 1991 el decreto tenía un fundamento sólido y le daba bases a las cortes para avalarlo, como en efecto ocurrió.

Lo único que no se puede controlar de manera previa es el contenido de las preguntas sometidas a consulta, por decisión de la propia Corte. Pero esa auto limitación que algunos buscan extender a todo, no le impide a las cortes responder si el presidente puede convocar una consulta sin que el Senado le haya dado el visto bueno, como lo exige el artículo 104 de la Constitución.

Manuel José Cepeda: Como lo he dicho, el decreto viola de manera manifiesta el artículo 104 de la Constitución que textualmente exige un requisito ineludible: el “previo concepto favorable del Senado”. El decreto nunca sostiene que el Senado emitió algo asimilable a un concepto favorable. Por supuesto, tampoco adjunta un documento que pruebe que el Senado le dio el visto bueno a la consulta. Sin ese requisito, está prohibido hacer la consulta. El Gobierno con argumentos débiles se va por otro lado. Aspira a tumbar el concepto desfavorable del Senado, que es un tema completamente diferente. Inconstitucionalidad de concepto desfavorable, no es lo mismo que emisión de concepto favorable. Ante una violación tan flagrante, el Registrador no puede convocar la consulta. Estaría violando también la Constitución. El mismo gobierno puso al registrador ante una sola opción: abstenerse de ejecutarlo, aplicándole al decreto la excepción de inconstitucionalidad. Así evita que un acto inconstitucional surta efectos, detiene un proceso que sería espúreo y le da tiempo a las cortes para pronunciarse.