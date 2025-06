Petro confirmó que si se cae la consulta popular, el camino será la asamblea nacional constituyente; “si se vuelven a burlar”

Sumado a ello, el jefe de Estado reveló si una constituyente lo beneficia a él o no y habló sobre el futuro de las elecciones presidenciales de 2026.

Además, aseguró en esa entrevista: “Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo, en elecciones, masivamente pida la asamblea nacional constituyente”.

“Que no me beneficie a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato. Eso me iba a preguntar”, insistió el mandatario colombiano.