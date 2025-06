‘Decretazo’ de Gustavo Petro para la consulta popular, ¿quién puede frenarlo? Estos son los tres caminos

¿Qué viene ahora?

1. La Corte Constitucional

El punto central de la discusión en la Corte será cuándo se puede estudiar el decreto, si antes o después de las votaciones. Montealegre sostuvo la tesis que “ese control de la Corte Constitucional no es previo; la Corte no controla antes de la consulta, sino después”.

Una tesis similar sostiene la sentencia C-490 de 2011, en la cual se asegura que la Corte debe priorizar el examen de normas o actos que, de no ser controlados antes de producir efectos, podrían generar daños institucionales graves o irreparables, y la sentencia C-816 de 2004, que explica que el respeto por los procedimientos no es un formalismo, sino una condición esencial de la democracia deliberativa.

2. El Consejo de Estado

“Junto al concejal Daniel Briceño demandamos el decreto con el que Petro insiste en hacer una consulta popular que el Senado ya le negó. No podemos normalizar el chantaje presidencial: ‘Aprueban mi reforma o decretazo’. Saltarse al Congreso es romper la Constitución. Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Si permitimos que un presidente pase por encima de la ley, ¿para qué tenemos instituciones? Gobernar no es imponer. Las instituciones se respetan", escribió el exministro.