Gustavo Petro anuncia que se entregará una papeleta para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente

Lo particular del anuncio del jefe de Estado es que, hace varios días, afirmó que su idea de la Asamblea Nacional Constituyente no tenía como finalidad su reelección, pero que, si el pueblo lo desea, él sería uno de los representantes que sean elegidos para modificar la Constitución.

“Si en el Congreso no se pueden hacer consensos que no sea pasando por encima de los derechos del pueblo trabajador, no hay otra forma de hacerlo que convocando al soberano popular que he solicitado en forma de una consulta popular, solo para ordenar una reforma laboral, con las mismas palabras y argumentos que firmó el entonces ministro Humberto de la Calle”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.