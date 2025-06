Mauricio Gaona le da cátedra a Eduardo Montealegre: 12 frases demoledoras que dejan sin piso su ‘decretazo’ y constituyente

Pocas veces en la historia de Colombia, un debate jurídico había logrado concentrar tanta atención y generar tanta empatía en los ciudadanos, como ocurrió con el cruce entre Eduardo Montealegre y Mauricio Gaona.

El encuentro fue organizado por los medios del grupo Prisa: W Radio, Caracol Radio y El País América. Y resultó ser el golpe público más certero a las tesis con las que el Gobierno Petro ha pretendido defender el arponazo que pretende darle a la Constitución de 1991.

Con una sofisticación jurídica magistral, el profesor Mauricio Gaona le dio cátedra al ministro Eduardo Montealegre. Este último, no pudo sostenerle el pulso a los argumentos del jurista.

Gaona no era un adversario teórico cualquiera. El abogado encarna un simbolismo muy profundo: es el hijo de Manuel Gaona Cruz, el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue asesinado en la toma del M-19.

También es un jurista de muchos quilates. Graduado del Externado, es Oppenheimer Scholar en Norteamérica, con maestrías en Derecho Constitucional de la Unión Europea de la Sorbona de París (Assas) y en Derecho Internacional de la Universidad de California UCLA, y con doctorado en Derechos Humanos con doble residencia en las universidades de McGill y Harvard.

Montealegre, que también tiene una larga experiencia jurídica en cargos de alto nivel, como exfiscal y magistrado de la Corte Constitucional, y que se formó en el derecho penal alemán, enfrentó al agudo jurista, que despachó así cada una de sus controvertidas tesis.

El Consejo de Estado le dio un duro golpe al Gobierno del presidente Gustavo Petro, puesto que ordenó suspender provisionalmente el decreto por el cual convocó la consulta popular nacional. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

1. “Exabrupto jurídico de proporciones históricas”

El profesor Gaona refutó lo que hasta ahora ha sido la tesis principal de Eduardo Montealegre. El ministro de Justicia ha dicho que el presidente sí tiene la competencia para “aplicar el control difuso de constitucionalidad”. En el llamado ‘decretazo’, el Gobierno sostiene que la votación de la consulta popular que se hizo en el Senado es ilegítima, y por lo tanto, el primer mandatario, vía una excepción de constitucionalidad, puede inaplicarla.

Gaona le explicó a Montealegre por qué su tesis es “errada o parcialmente errada” y cómo ha interpretado mal una sentencia icónica en los Estados Unidos: Barb Marbury versus Madison, de 1803. El profesor le detalló las circunstancias históricas y jurídicas de esa decisión.

La sentencia consagró una regla del derecho anglosajón que reza: It is for the judge to say what the law is and for the legislator what it should be, es decir: es para el juez o le corresponde al juez decir cuál es la ley y al legislador cuál debería ser. Y Gaona le replicó a Montealegre: “Nótese que no se menciona al Ejecutivo o al presidente”. El profesor llama entonces a esa interpretación errada del ministro de Justicia un “exabrupto jurídico de proporciones históricas”.

2. “El presidente de Colombia no puede tener un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene”

La Corte Suprema de los Estados Unidos utilizó este precedente en el año 2008, en un caso que tenía que ver con Irak, recuerda el profesor:

“Y les recuerda al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que la Suprema Corte es la que tiene la guardia integridad de la Constitución, es la única que tiene la última palabra constitucional, y es la dueña y único referente de la supremacía constitucional del Estado. Entonces, el exabrupto jurídico de proporciones históricas, respetuosamente con las credenciales y la investidura que tiene el ministro, y naturalmente con su formación académica muy merecida, está en que no es posible decir que el presidente de Colombia ejerce un control difuso que no se inventaron en Colombia”.

“Es decir, resulta un exabruto decir que el presidente de Colombia tiene un control constitucional difuso cuando el presidente de los Estados Unidos, en el lugar donde se lo inventaron, no lo tiene”, insistió Gaona.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había dicho que el Gobierno había tenido conocimiento de la radicación ante el Consejo de Estado de varias demandas contra el Decreto 639 de 2025. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

3. “Su argumentación jurídica presenta siete fallas estructurales, dos disyunciones y dos dicotomías”

El profesor Gaona refutó también otra tesis fundamental con la que Eduardo Montealegre sustentó el ‘decretazo‘: la supremacía constitucional. De frente, el profesor increpó al ministro:

“Yo lo que le pregunto es si el presidente puede hacer un juicio de valor constitucional sobre un acto del Congreso de la República en el cual no satisface sus intereses políticos, como decir ‘no’ a la consulta popular. Es un acto existente”.

El ministro aclaró que, aunque se debatió, “el presidente no está partiendo del punto de vista de que el acto del Congreso fue inexistente”. Y luego, expuso por qué considera que, en este caso concreto, el primer mandatario podía, a su juicio, aplicar la excepción de inconstitucionalidad con base en el artículo 4 de la Constitución.

Ante la explicación de Montealegre, llena de vericuetos, el profesor Gaona le respondió: “Las lecciones de mármol están en la biblioteca. Sin embargo, el grueso de su argumentación jurídica presenta siete fallas estructurales, dos disyunciones y dos dicotomías”.

4. “La esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura”

Gaona le dio a Montealegre toda una cátedra del principio de separación de poderes. “Las resumo de la siguiente manera: el objeto, la esencia, de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura. Hay una razón esencial por la cual el poder se divide entre ramas del poder público”, dijo.

Y luego agregó: “No importa qué obra usted consulte, desde las obras cumbre de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, incluso en el proceso de Kafka, es la opresión la que se cuestiona. Yo entiendo su aserción administrativa, pero estoy en profundo desacuerdo con su juicio constitucional, porque usted, ministro, lo digo con mucho respeto, tomó la posición de expedir un decreto en contravía de la voluntad constitucional de representante primario que es el Congreso”.

El Consejo de Estado, mediante medidas cautelares, suspendió provisionalmente la aplicación del ‘decretazo’ del Gobierno Petro. | Foto: SEMANA

5. “Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional”

Gaona le explicó a Montealegre por qué no cree que, con base en el artículo 4 de la Constitución que él cita para justificar el ‘decretazo’, se pueda llegar a las conclusiones que él sostiene. Y asegura que, al intentar justificarlo de este modo, realmente está golpeando la Constitución.

“El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso de la República. Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional. El presidente tampoco es un juez constitucional. Ministro, usted está usando el artículo cuarto... En el momento en que usted utiliza el artículo cuarto de la Constitución, usted está utilizando, no una interpretación, sino el principio de supremacía constitucional”, aseguró.

Y luego remató: “Lo he dicho varias veces: el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes, ni en Colombia, ni en ninguna democracia del mundo, incluso en las que son autoritarias, obviamente exceptuando el caso de Venezuela”.

6. “El decreto tiene fallas de técnica legislativa profundas”

El profesor Gaona puso en contexto todas las citas de tratadistas internacionales que suele utilizar Montealegre a diario y aseguró que se les está dando un mal uso.

“Así utilice métodos de interpretación y erudición filosófica, eso no logra disfrazar finalmente la misión constitucional del proyecto, que es abrogarse competencias constitucionales que la ley no le da”, le dijo en un momento.

Sobre la supremacía constitucional, por ejemplo, le dijo: “Esa abrogación que usted hace también viola una norma de derecho internacional primaria que antecede la filosofía y la escuela que usted cita, que es básicamente la escuela de Frankfurt, porque cuando usted cita a Habermas, a Lohm, queda un poquito debajo. Usted está trabajando ya en la segunda escuela de Frankfurt. No le desconozco la importancia, pero siento -respetuosamente- que la está sobreestimando, sobre todo en el caso colombiano, porque la herencia constitucional y jurídica de Colombia está más marcada por Francia y por los Estados Unidos”.

El profesor le habló de los derechos del hombre y del ciudadano, que ya en 1789 aseguraba que “toda sociedad que o bien no protege los derechos humanos o bien no protege la separación de poderes públicos, no tiene una Constitución”. El docente le recuerda que “la separación de poderes públicos hace parte del sistema respiratorio de las constituciones y del funcionamiento de las democracias en el mundo".

Y explicó: “El ministro de Justicia expide un decreto violatorio de la Constitución porque el Congreso le dijo no a la convocatoria. Hace ese juicio de valor y el decreto, que además tiene fallas de técnica legislativa profundas porque, con el debido respeto, al leerlo es más una sentencia decreto que un decreto –la parte motiva del decreto es de política pública–”.

7. “La evidencia indica que, más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente”

Para Gaona, Montealegre no está haciendo lo que le toca como ministro de justicia y asegura que, en su ejercicio del cargo, al que acaba de llegar, él mismo está confundiendo las ramas del poder.

“Siento que usted ha ocupado en su silla, sin advertir, tal vez porque es nuevo en el cargo, que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro, es decir, está confundiendo las tres posiciones. Además, usted le advierte al registrador nacional que, de no ejecutar el decreto, estaría cometiendo prevaricato”, le advierte de frente.

Y le recuerda: “Esta triple función no es característica de los regímenes constitucionales. Existe solamente como figura constitucionalmente admitida en la Constitución de la República de China de 1982 y se conoce en el derecho chino como poder unificado… No tengo que leer la Constitución de Bonn ni hacer interpretaciones filosóficas, eso está en la Constitución de Colombia. No necesito ni siquiera situar fallos del Consejo de Estado, es que la provisión de su Constitución es, como llamaba Thomas Jefferson, una verdad autonómica, evidente, cuando dice que ninguna autoridad de Colombia se puede abrogar competencias que ni la Constitución ni la ley le dan. Artículo 121”.

8. “Cuando usted usa a Hans Kelsen y a Kafka de esa manera, usted no solamente los está estirando demasiado, los está asfixiando”

Tras las críticas de Gaona, el ministro respondió con una larga disertación en la que usó a numerosos autores, desde Kant hasta Cortazar. Y el profesor aseguró sin chistar: “Con el debido respeto, ministro, tanto sobre mi posición como sobre los autores que cita, es falso. Yo no he dicho que el presidente no es una autoridad administrativa superior. Eso está claramente en la Constitución. Cuando usted usa a Hans Kelsen y a Kafka de esa manera, usted no solamente los está estirando demasiado, los está asfixiando. Eso no es exactamente lo que ellos dijeron”.

No solo cree el profesor que Montealegre utiliza de manera inapropiada a estos autores, sino que olvida citar a otros, que hoy serían más relevantes.

“Yo puedo entender la citación de una lista de autores que claramente son sus predilectos, pero ha dejado por fuera a los autores que los precedieron y que, de hecho, han contribuido más lejos, más allá de su propio tiempo”.

“Su decreto no menciona a Montesquieu, el autor intelectual de la separación de poderes; tampoco a Voltaire, Rousseau, Robespierre. Ese iluminismo francés que está detrás de la fisionomía del Estado moderno no era alemán, aplica más allá. Yo incluso puedo pensar en figuras de la revolución inglesa del siglo XVI: John Locke, incluso Swift o me puedo mover hacia los constitucionalistas americanos que nosotros llamamos en ese lado del Atlántico Founding Fathers: George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, incluso Benjamin Franklin o el presidente John Adams, debido a su relación diplomática histórica, que usted la tiene que conocer directamente con la Revolución Francesa porque la conexión entre la Constitución de Virginia y la primera república francesa es incontestable”, agrega.

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, aseguró en su momento que si el Congreso de la República aprueba una “reforma laboral progresista”, el presidente Gustavo Petro consideraría “seriamente” revocar el decreto que convocó a la consulta popular. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

9. “El ‘bloqueo institucional’, la ciencia política y constitucional en el mundo lo llama ‘oposición’. Permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”

La asamblea nacional constituyente fue otro tema de álgido debate en el que el profesor Gaona presentó argumentos contundentes contra las ideas de Eduardo Montealegre.

“Ministro, lo que separa a las democracias de las dictaduras es la forma y el motivo por el cual se reforman las constituciones… Permítame recordarle que el ‘bloqueo institucional’ al que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo lo llaman ‘oposición’. Permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia”, sostuvo Gaona.

El profesor señaló la forma como, a través del lenguaje, el gobierno ha confundido sobre lo que realmente es su verdadero mensaje: “La diferencia estructural en el diálogo y la dialéctica evolutiva con la que usted quiere disfrazar el proyecto del Gobierno, el trasfondo real, es una palabra que la gente no ha detectado: ustedes le llaman a esto asamblea popular constituyente, no asamblea nacional constituyente”, advirtió.

“La diferencia de la forma en este caso es vital, el ministro lo sabe. La asamblea popular requiere un cuórum relativo menor. La asamblea constitucional requiere un cuórum mayor, porque convoca a todos los sectores de la nación. La asamblea popular es una figura que utilizan varios líderes autoritarios y populistas en el mundo, desde el África septentrional, el sudeste asiático, Centroamérica y hasta ustedes tienen el caso más reciente en Venezuela, porque lo que hacen en la teoría del acto-reflejo es que el presidente dice: ‘yo soy el pueblo. Estoy acá porque el pueblo me puso acá”.

10. “El problema, señor ministro, es que la consulta popular, y eso yo lo sé muy bien, es el efecto distractor. Realmente, el proyecto es la asamblea constitucional”

Gaona lo dijo sin rodeos. Lo que busca el Gobierno Petro es cambiar la Constitución. Y le preguntó al ministro por qué. No parecieran existir razones.

Por qué necesita “cambiar una Constitución que les ha otorgado a los colombianos los derechos que, bajo el régimen anterior, no tenían; una Constitución que tiene uno de los capítulos de derechos humanos más extensos del mundo y en la que encuentra problemas porque no le pasan o no ejecutan los proyectos a la voluntad del gobierno, lo que él llama un ‘bloqueo institucional’ y lo que realmente se denomina en las democracias avanzadas ‘oposición’. Es precisamente lo que nos convoca hoy”, señaló.

11. “Hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado”

Al final del debate, el profesor hizo público un clamor y le envió un fuerte mensaje a quienes hoy están en las altas cortes.

“A los magistrados de la honorable Corte Constitucional de Colombia, al registrador nacional del estado civil y a los honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado, les hago un llamado a través del tiempo: hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado”, sostuvo.

Con 52 votos por el ‘no’ y 2 por el ‘sí’, fue negada la convocatoria a consulta popular presentada por el Gobierno nacional por segunda ocasión. | Foto: Senado.

12. “Esos magistrados, señores magistrados, dieron la vida defendiendo ese orden constitucional que hoy el ministro y el presidente quieren cambiar”

En este sentido mensaje que envió a los magistrados, Gaona recordó esa historia trágica del país que se cruza tristemente con la suya. Su papá, el magistrado Manuel Gaona Cruz, fue uno de los juristas asesinados en la toma del Palacio de Justicia de 1985.

“Señores magistrados: el ministro nos ha recordado que él fue magistrado de la Corte Constitucional. Yo les quiero recordar a ustedes que, antes de la Corte del ministro, hubo otra Corte en Colombia que no seguía la escuela de Frankfurt ni Habermas, ni nada de eso. A esa Corte, la revista Ámbito Jurídico la denominó una corte visionaria. Esa Corte, esa sala constitucional de la cual mi padre fue su presidente y que estaba integrada por Carlos Medellín Forero, el doctor Ricardo Medina Mollano, el doctor Roselli y Manuel Gaona Cruz, hizo algo muy importante en el derecho comparado internacional: entregarles a ustedes, señores magistrados de la Corte Constitucional, la posibilidad de realizar un control previo”, dijo.