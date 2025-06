‘Decretazo’ de la consulta popular de Petro, frenada por el Consejo de Estado y la Registraduría: “El Gobierno busca que aplique, no verifique”

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con El Debate, de SEMANA, de su decisión de no convocar a las urnas a los colombianos hasta tanto no se pronuncien las altas cortes . Y posterior a dicha entrevista, el Consejo de Estado suspendió el ‘decretazo’ de la consulta popular del presidente, Gustavo Petro.

“A este servidor hace unos meses lo estaban acomodando del lado de la izquierda, y hoy ya me están ubicando en otro lado de la posición política del país. Nosotros lo único que estamos haciendo es cumpliendo nuestro deber. No nos involucre, déjenos trabajar”, agregó Penagos al responder a los ataques del petrismo porque no convoca a las urnas a los colombianos a votar una consulta popular convocada por decreto por el presidente Gustavo Petro, a quien no le gustó que el Senado de la República se la negara. “Evidencia uno también una estrategia para socavar la imagen de la entidad. No es justo. Además riesgoso, a esta entidad no pueden diluirla de esta manera”, aseveró.