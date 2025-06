“No es justo, pero además riesgoso, socavar a la institución”: Hernán Penagos le responde a Petro

“El decreto goza de presunción de legalidad, el registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo y está en una situación de sedición contra el presidente de la República, y quiero las acciones jurídicas porque eso no se hace” , dijo Petro.

De tal modo, Penagos fue enfático en decir que no es como tal la imagen del registrador nacional la que se debe preservar en casos como esos, si no, la de la entidad. “ Nosotros estamos preparando con mucho detalle y de manera impecable, las elecciones del año entrante. Lo he dicho permanentemente; el próximo año se elegirá un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República, porque así lo señala la Constitución Política”, agregó en El Debate.

“Insisto. No se trata del registrador, yo estoy aquí de paso. Que mañana tengo que estar por fuera de la entidad para que haya tranquilidad de los colombianos, no tengo esa dificultad. Pero esta entidad no puede diluirla de esa manera. Esta entidad por décadas ha sido la garante de los procesos democráticos en Colombia. Hasta allá no puede llegar un debate político tan complejo como en el que estamos hoy en el país”, recalcó Penagos.