“El equipo de Secretaría General de la Cámara está concentrado esta noche en designar conciliadores para ‘salvar’ más de 15 proyectos de ley de iniciativa de congresistas. Además, está organizando el orden del día de mañana como última sesión para aprobar proyectos de ley de último debate. Hoy, no designamos conciliadores de la reforma laboral, lo haremos mañana a primera hora”, aseguró el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

“La ley es ley hasta que se vote la conciliación, si no se vota la conciliación, no es ley. Y la propuesta, que siempre se ha hecho es que, una vez que se parezca a la de la Cámara, que se parece bastante, entonces no hay consulta popular”, agregó el jefe de la cartera política.