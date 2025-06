Trino de Petro levantó terremoto político en momentos cruciales de la reforma laboral; a Benedetti le tocó salir a explicar el mensaje

“Un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado, le solicitamos avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara ”, expresó el jefe de Estado en el trino.

Además, indicó: “Nosotros no estamos aquí para perjudicar a gente humilde y trabajadora, solo por fortalecer unos privilegios. No es cierto que seamos responsables del atentado al senador (Miguel) Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores”.

También detalló en el trino: “Los trabajadores de Colombia no son asesinos, es a ellos a los que han asesinado por centenares de miles. No se ambienta el atentado por defender los derechos del pueblo, se ambienta es la paz”.

Pero ese mensaje no cayó bien para un sector del Senado. Es el caso de la senadora del Partido de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien por la misma vía le respondió a Petro: “El presidente no quiere acuerdo sobre reforma laboral. Quiere que Senado acoja texto de Cámara, por eso, lleva al límite el tiempo. Quiere consulta. No le sirve que salga la ley el viernes. Complejo por la gravedad del senador Miguel Uribe luchando por su vida”.