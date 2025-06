En esa vía y, aunque el trámite en el Legislativo marcha a toda prisa para cumplir con los tiempos necesarios, en la plenaria de ayer no se logró dar por finalizada la discusión, pues se decidió levantar la sesión luego de que la Fundación Santa Fe emitiera un comunicado anunciando que el estado de salud del senador Miguel Uribe era “extremadamente crítico” , lo que generó que la bancada del Centro Democrático se retirara del recinto y que los senadores de otros partidos solicitaran suspender la discusión.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, habló sobre los puntos que no se han podido concertar y la expectativa que hay de cara a la plenaria de este martes, 17 de junio, cuando se tienen que votar los que hacen falta. Sanguino señaló que “lo que se logró avanzar en la Cámara de Representantes, para el Gobierno, significa un consenso y es un punto de referencia sobre el cual podríamos avanzar para entregarle al país una reforma que se merecen los trabajadores de Colombia”.

El otro punto en el que aún no logra haber un acuerdo entre los congresistas es el relacionado con el contrato laboral de aprendizaje de los estudiantes del Sena. “A juicio de nosotros, deben contar con todas las prerrogativas y los derechos que significa tener un contrato laboral . En eso tampoco nos hemos puesto de acuerdo”, indicó el ministro.

Uno de los puntos más complicados de ese catálogo es el del pago de las horas extras nocturnas, pues cerca de la mitad de los senadores no quiere que ese régimen se aplique para las pequeñas y medianas empresas , al considerar que esa carga económica podría conducir a una crisis en las pymes.

Para asuntos como la implementación de una jornada laboral de solo cuatro días a la semana se auguran ajustes profundos, pues los legisladores han advertido que el sistema empresarial colombiano no soportaría ese recorte. Entonces, es probable que ese artículo quede establecido con la aclaración de que solo se aplicará para casos de común acuerdo entre el empleador y el colaborador.

El presidente no quiere acuerdo sobre reforma laboral. Quiere que senado acoja texto de cámara, por eso lleva al límite el tiempo Quiere consulta. No le sirve que salga la ley el viernes. Complejo por la gravedad del senador Miguel Uribe luchando por su vida. 🕯️ https://t.co/wBaADUSieY

“Un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado le solicitamos avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara. Nosotros no estamos aquí para perjudicar gente humilde y trabajadora solo por fortalecer unos privilegios”, escribió Petro.