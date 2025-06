La plenaria negó la solicitud del mandatario de convocar a ese mecanismo con 52 votos por el ‘no’ y solo dos por el ‘sí’ , con lo que no solo se hundió el proyecto, sino que también fracasó la estrategia del Gobierno de intentar desbaratar el cuórum para esa discusión, que se llevó a cabo pocos minutos después de la aprobación de la reforma laboral en cuarto y último debate.

Díaz aseguró que, “si no honraba la palabra, el día de hoy no tendríamos nosotros un camino hacia la conciliación. Si nosotros incumplíamos, ellos también hubiesen incumplido, porque hay que tener presente que en el trámite de la reforma laboral muchos de los artículos se aprobaron con votaciones apretadas que en la gran mayoría no superaron los 54 votos, que es el cuórum reglamentario".