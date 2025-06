Hernán Penagos le responde a Armando Benedetti sobre la consulta popular: “Hay que leer la Constitución”

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos , defendió la decisión de la Registraduría de no convocar a la consulta popular del presidente Gustavo Petro hasta que las altas cortes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las Ías emitan un pronunciamiento sobre la petición del Gobierno de aplicar ese mecanismo.

Registraduría no va a convocar a la consulta popular tras el ‘decretazo’ de Petro: anuncia que espera el pronunciamiento de las altas cortes

“La decisión del Senado de la República es un acto administrativo de contenido electoral y definitivo. Por lo tanto, la sección quinta va a definir si fue Constitucional , o no, la votación del Senado de la República”, comentó Penagos.

Benedetti señaló a Penagos de “equivocarse” al no llamar a las urnas para la aplicación de ese mecanismo. “Yo creería que él no está acatando el decreto, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Creo que se está equivocando que gravemente en en eso”, dijo el ministro.