Suscribirse

Política

Gobierno tendrá que responder ante el Congreso por escándalo de los archivos de Calarcá

La representante Juana Carolina Londoño citó a debate de control político a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 7:39 p. m.
Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas Alias Mordisco, Alias Calarcá
Varios integrantes del Gobierno de Gustavo Petro fueron citados a un debate de control político por el escándalo de los archivos de Calarcá. | Foto: SEMANA

El escándalo por los archivos hallados en el computador y el celular de Alexander Díaz Mendoza, el guerrillero conocido con el alias de Calarcá, motivó a que el Congreso llame a rendir cuentas a varios altos mandos de las Fuerzas Armadas y directivos de entidades del Estado.

La representante Juana Carolina Londoño radicó una solicitud de debate de control político ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que el Gobierno detalle los pormenores que están detrás de la polémica que se abrió, tras las revelaciones hechas por Noticias Caracol, medio que dejó en evidencia cómo, presuntamente, las disidencias de las Farc se habrían infiltrado en las instituciones del Estado.

La congresista pide que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides Granados; el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus Montañez, se presenten ante el Legislativo para rendir cuentas sobre ese caso.

Contexto: Embajadores y cónsules sin título profesional: este es el decreto que alista la Cancillería para reducir los requisitos para esos cargos

“Los archivos fueron recopilados de computadores, celulares y memorias USB que fueron incautados el año pasado por la Fiscalía General de la Nación. Pese a que la investigación de la administración no avanzó“, se detalla en el documento radicado ante la secretaría de esa corporación.

La proposición en la que se pide el debate de control político también pide que se cite a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, y el procurador general, Gregorio Eljach. En el texto se advierte que “lo que resulta alarmante no es que su contenido hubiera trascendido públicamente, lo alarmante es que todo el material estuviera bajo custodia de la Dijín durante un año y no pasara nada”.

Este no es el único llamado del Congreso a los altos mandos de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas sobre lo que se detalla en los archivos de Calarcá. La senadora Paloma Valencia también anunció un debate de control político al Gobierno sobre este asunto.

Otro de los asuntos que atañen al sector Defensa del Gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la compra de los aviones gripen anunciada por el Ejecutivo, tema para el que también se citó a otro debate de control político.

Contexto: Juan Manuel Santos aseguró que la paz total ha sido un “desastre” y se destapó sobre el nuevo escándalo del Gobierno

Los convocados a comparecer ante el Congreso son el ministro Sánchez, ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el secretario Jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina Posso, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, y la directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La nueva ley que facilita el acceso a vivienda en California y que entra en vigor el año 2026

2. Murió exparticipante de Miss Universo e ícono del cine; fue semifinalista y destacó por su belleza

3. Habrá firma en Atlético Nacional: revelan nuevo acuerdo con estrella que irá hasta 2029

4. Trump indultó a dos pavos durante el saludo de Acción de Gracias en medio de turbulencia política y críticas a opositores

5. Gustavo Petro atacó a Donald Trump con un mensaje en inglés y desató revuelo en redes sociales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CalarcácongresoMinisterio de Defensa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.