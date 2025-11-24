La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol sobre supuestas infiltraciones de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en algunas de las instituciones de seguridad nacional.

Las investigaciones de Caracol son demasiado graves. Haremos de manera inmediata un debate de control político al gobierno. El país necesita explicaciones.

La Fiscal debe informar de manera inmediata porque no abrió investigación si la información está allá hace más de un año. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 24, 2025

Valencia advirtió que la situación “es demasiado grave” como para que el Congreso permanezca en silencio.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista anunció que impulsará “de manera inmediata” un debate de control político dirigido al Gobierno Nacional, al considerar que el país “necesita explicaciones” frente a lo conocido revelado en la investigación periodística.

Noticias Caracol reveló grave información sobre la infiltración que tendría alias Calarcá en la inteligencia del gobierno Petro. | Foto: Getty/ SEMANA/ Noticias Caracol @NoticiasCaracol

La Senadora insistió en que las autoridades deben pronunciarse sobre las revelaciones y centró su señalamiento en la Fiscalía General de la Nación.

Valencia le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo informar “de manera inmediata” por qué no abrió una investigación, pese a que la información mencionada “está allá hace más de un año”.