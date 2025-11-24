Confidenciales
Paloma Valencia pedirá debate de control político contra el Gobierno por escándalo de los archivos de alias Calarcá
La senadora cuestionó a la Fiscalía por no haber abierto una investigación cuando recibió la información hace más de un año.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre las revelaciones divulgadas por Noticias Caracol sobre supuestas infiltraciones de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en algunas de las instituciones de seguridad nacional.
Las investigaciones de Caracol son demasiado graves. Haremos de manera inmediata un debate de control político al gobierno. El país necesita explicaciones.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 24, 2025
La Fiscal debe informar de manera inmediata porque no abrió investigación si la información está allá hace más de un año.
Valencia advirtió que la situación “es demasiado grave” como para que el Congreso permanezca en silencio.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista anunció que impulsará “de manera inmediata” un debate de control político dirigido al Gobierno Nacional, al considerar que el país “necesita explicaciones” frente a lo conocido revelado en la investigación periodística.
La Senadora insistió en que las autoridades deben pronunciarse sobre las revelaciones y centró su señalamiento en la Fiscalía General de la Nación.
Valencia le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo informar “de manera inmediata” por qué no abrió una investigación, pese a que la información mencionada “está allá hace más de un año”.
Para la senadora, el hecho de que el ente acusador haya tenido acceso previo a esos datos, y no haya iniciado un proceso formal, constituye una falta grave que debe ser aclarada cuanto antes.