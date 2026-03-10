EL DEBATE

Ministro Pedro Sánchez reveló información sobre alias Iván Mordisco: “Está corriendo”

El jefe de la cartera de Defensa habló en SEMANA sobre este peligroso líder criminal de las disidencias de las Farc.

Redacción Debate
10 de marzo de 2026, 3:50 p. m.
De izquierda a derecha: El ministro Pedro Sánchez y alias Iván Mordisco
De izquierda a derecha: El ministro Pedro Sánchez y alias Iván Mordisco Foto: SEMANA y Getty Images.

Este martes, 10 de marzo, se confirmó la muerte de alias Ramiro en medio de un bombardeo en Antioquia. Se trata de un peligroso criminal, mano derecha de alias Iván Mordisco.

En dicha operación conjunta de las Fuerzas Militares contra el Frente 18 de las disidencias de las Farc, llevado a cabo en zona rural de Ituango, también fueron dados de baja otros seis subversivos.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló cómo se está moviendo alias Iván Mordisco, huyendo de la Fuerza Pública. Dijo que lo tienen corriendo.

La información que tenemos es que aún está en territorio colombiano, un poco más hacia el Amazonas, Guaviare, se está moviendo más en esa área. También en algún momento nos dijeron que se había movido al Cauca, pero la información que tenemos es que está más al sur-oriente del país, está muy aislado ya”, dijo Sánchez.

En tal sentido, el ministro de Defensa fue enfático en decir que alias Iván Mordisco “está corriendo, acorralado”, mientras le siguen dando de baja a personas de su círculo más cercano.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa, en entrevista con SEMANA este martes, 10 de marzo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

A más de cien integrantes de su círculo cercano los hemos neutralizado durante un poco menos de un año; cada vez está más lejos de donde podría tener una fuente de poder y, además de eso, se han afectado círculos cercanos de él. Le hemos neutralizado varios alfiles y también hermanos incluso”, agregó el ministro de Defensa en SEMANA.

Precisamente, Sánchez se refirió a la reciente captura de dos hermanos de alias Iván Mordisco en Tolima. Se trata de Andrés Vera Fernández, alias Conejo, y Juan Gabriel Vera Fernández, alias Jota.

Capturan a alias la Jota, hermano de Iván Mordisco

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, los hermanos de alias Iván Mordisco se encargaban de temas de logística en las disidencias de las Farc.

“Articular toda la logística, armas, pero también, en las órdenes de captura nos informan que también tienen relación con homicidios y algunos asesinatos de líderes sociales. Y por eso es que se han capturado aquí, no en la selva, por ejemplo los dos últimos hermanos en menos de 72 horas; y lo que hemos encontrado allá es esa capacidad de articulación, de lavado de dinero, que tenía este criminal con ellos”, destacó Sánchez en SEMANA.