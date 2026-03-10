Ministro Pedro Sánchez habló de la visita de Delcy Rodríguez, presidenta (e) de Venezuela en Colombia: ¿bombardeos en la frontera?

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se reunirá el próximo 14 de marzo en la ciudad de Cúcuta, en zona de frontera, con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Ante este importante encuentro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló en El Debate de SEMANA detalles de lo que será la presencia de Rodríguez en este territorio fronterizo y los temas claves que se hablarán.

Ministro Pedro Sánchez reveló información sobre alias Iván Mordisco: “Está corriendo”

“Es encontrar mecanismos para, uno, intercambiar información de inteligencia, o más bien, información sobre la amenaza, que podamos retroalimentarnos de manera rápida en zona de frontera. Dos, ojalá declaremos objetivos comunes y ojalá también con los Estados Unidos, los bandidos que delinquen allá en la frontera; uno de ellos son Pablito, por ejemplo, también Iván Márquez, todos esos criminales y los delincuentes”, dijo inicialmente al respecto.

El ministro aclaró que hasta el momento no tiene certeza plena sobre si Iván Márquez se encuentra aún en territorio venezolano, pero fue enfático en mencionar las operaciones conjuntas que se piensan desarrollar.

La fuente de la Dirección de Inteligencia le confirmó a SEMANA que Márquez, hasta finalizado 2025, permanecía bajo los cuidados de una de sus hermanas. Foto: León Darío Peláez

“Ellos adelantan operaciones fuertes de manera autónoma, como nosotros lo hacemos de manera autónoma, cada uno en su territorio, pero la clave es compartir información”, detalló.

Frente a posibles bombardeos en zona de frontera contra estos criminales, Sánchez afirmó que “no, por lo menos en el caso colombiano. El caso colombiano es claro y eso lo hablamos en la visita que tuvimos en Estados Unidos, que necesitamos información de inteligencia, la capacidad letal la tenemos nosotros y la aplicamos nosotros bajo las leyes colombianas”.

MinDefensa hace advertencia de un posible plan pistola por parte de grupos armados tras elecciones del 8 de marzo: “Poder criminal”

En el caso llegado, si la inteligencia colombiana tiene información sobre la presencia de cabecillas del ELN en zona de frontera, el ministro confirmó en SEMANA que sí habría un bombardeo contra estos criminales en esa zona.

“En territorio colombiano, sí, nosotros lo haríamos como lo hicimos recientemente sin ningún problema; la clave es articular la información y con Estados Unidos creo que podemos acelerar esa información de inteligencia, la producción de inteligencia; necesitamos mejores fuentes tecnológicas”, puntualizó el ministro de Defensa.