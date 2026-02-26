Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendría un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el próximo 14 de marzo en Cúcuta, en lo que se perfila como una cita clave para avanzar en temas estratégicos de la relación bilateral, especialmente en materia energética y de seguridad.

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

La reunión, que se encuentra en preparación por los equipos técnicos de ambos gobiernos, busca consolidar acuerdos que vienen discutiéndose desde semanas atrás, luego de contactos diplomáticos recientes y visitas oficiales entre delegaciones de los dos países.

Uno de los ejes centrales será el abastecimiento energético. Colombia ha explorado la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, mientras que también se analiza la opción de exportar energía, particularmente desde regiones con potencial en fuentes renovables.

Presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela Foto: Presidencia

Estas negociaciones incluyen la adecuación de infraestructura y la reactivación de conexiones eléctricas binacionales, lo que marcaría un paso concreto hacia la integración energética.

Sin embargo, estos planes enfrentan obstáculos. Por ejemplo, la estatal Ecopetrol aún no cuenta con autorizaciones internacionales necesarias para concretar la compra directa de gas venezolano, lo que limita la ejecución inmediata de algunos acuerdos.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

La seguridad en la frontera también será un punto prioritario en la agenda. El Gobierno colombiano ha señalado la necesidad de fortalecer la cooperación con Venezuela para enfrentar la presencia de grupos armados ilegales, como el ELN, que históricamente han operado en zonas limítrofes, aprovechando la complejidad geográfica y política del territorio.

La elección de Cúcuta como sede no es casual. La ciudad representa el principal punto de conexión entre ambos países y ha sido epicentro tanto de tensiones como de acercamientos diplomáticos.