Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

La reunión, que se encuentra en preparación por los equipos técnicos de ambos gobiernos, busca consolidar acuerdos que vienen discutiéndose desde semanas atrás.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 7:36 a. m.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Autor Anónimo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostendría un encuentro con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el próximo 14 de marzo en Cúcuta, en lo que se perfila como una cita clave para avanzar en temas estratégicos de la relación bilateral, especialmente en materia energética y de seguridad.

Delcy Rodríguez se pronuncia sobre su reunión con el jefe del Comando Sur: “Me tocó sentarme cara a cara con los verdugos”
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez y Gustavo Petro Foto: Getty Images / Presidencia

La reunión, que se encuentra en preparación por los equipos técnicos de ambos gobiernos, busca consolidar acuerdos que vienen discutiéndose desde semanas atrás, luego de contactos diplomáticos recientes y visitas oficiales entre delegaciones de los dos países.

Uno de los ejes centrales será el abastecimiento energético. Colombia ha explorado la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela, mientras que también se analiza la opción de exportar energía, particularmente desde regiones con potencial en fuentes renovables.

Los funcionarios del régimen chavista que han salido del poder durante el mandato de Delcy Rodríguez en Venezuela
Presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela
Presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela Foto: Presidencia

Estas negociaciones incluyen la adecuación de infraestructura y la reactivación de conexiones eléctricas binacionales, lo que marcaría un paso concreto hacia la integración energética.

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “la crisis de medicamentos es inocultable”

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Candidatos de Salvación Nacional denuncian que el frente 33 de las disidencias de las Farc los habría declarado objetivo militar

Roy Barreras marca una diferencia con Iván Cepeda: “Yo no necesito una constituyente para cambiar a Colombia”

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

Denuncian que Famisanar, intervenida por el Gobierno, habría entregado millonario contrato a empresa en Córdoba donde no hay afiliados

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

La doctrina Donroe y las guerras por el recurso en Venezuela

Confiscan vivienda de asistente de María Corina Machado y su partido denuncia persecución del régimen chavista

Sin embargo, estos planes enfrentan obstáculos. Por ejemplo, la estatal Ecopetrol aún no cuenta con autorizaciones internacionales necesarias para concretar la compra directa de gas venezolano, lo que limita la ejecución inmediata de algunos acuerdos.

Anuncian proceso de integración energética tras reunión entre Edwin Palma y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Foto: Montaje SEMANA

La seguridad en la frontera también será un punto prioritario en la agenda. El Gobierno colombiano ha señalado la necesidad de fortalecer la cooperación con Venezuela para enfrentar la presencia de grupos armados ilegales, como el ELN, que históricamente han operado en zonas limítrofes, aprovechando la complejidad geográfica y política del territorio.

La elección de Cúcuta como sede no es casual. La ciudad representa el principal punto de conexión entre ambos países y ha sido epicentro tanto de tensiones como de acercamientos diplomáticos.

Noticias Destacadas