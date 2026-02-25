Mundo

Los funcionarios del régimen chavista que han salido del poder durante el mandato de Delcy Rodríguez en Venezuela

Se siguen moviendo figuras clave que hacían parte del núcleo cercano de Nicolás Maduro.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

25 de febrero de 2026, 5:28 p. m.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: Noticias Venevision

Tras la caída del dictador de Venezuela Nicolás Maduro y con la llegada de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se siguen moviendo figuras claves que hacían parte del régimen chavista.

Precisamente, este miércoles 25 de febrero, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, según informó la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la República”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público en Caracas el 21 de agosto de 2023. El Ministerio Público realiza los trámites para solicitar a España la extradición a Venezuela del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma por los delitos de traición a la patria, concierto para delinquir, incitación al delito y asociación para delinquir.
Tarek William Saab, exfiscal general de Venezuela. Foto: AFP

Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.

Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo”, indicó.

Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del Gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

Sin embargo, se conoció que la Asamblea Nacional designó al mismo Tarek William Saab como defensor del pueblo encargado tras la renuncia de Alfredo Ruiz.

Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017, entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país. Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.

El pasado 23 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela retiró del gobierno a la esposa de Álex Saab, Camilla Fabri, al anunciar el lunes su salida como parte de una serie de nuevos nombramientos en su gabinete.

Álex Saab fue liberado en medio de un cuestionado canje por presos políticos entre Venezuela y Estados Unidos.
Álex Saab. Foto: AFP

He designado a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional (…) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este despacho”, indicó un comunicado de Delcy Rodríguez.

Álex Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En 2024, regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros.

Sin embargo, el pasado 20 de enero del presente año, Delcy Rodríguez lo apartó del gobierno, en el que estaba a cargo del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

