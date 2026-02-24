El lunes 23 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció durante un encuentro con familiares de las víctimas de la violencia política registrada en el país desde 1999 hasta la fecha.

En ese escenario, la mandataria se refirió a la reunión que sostuvo con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, quien lideró la operación en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

Durante su intervención, Rodríguez reconoció que el encuentro no fue sencillo. Afirmó que le ha tocado estar “cara a cara con los verdugos de mi padre y con los responsables de las agresiones contra nuestros héroes y heroínas del 3 de enero”.

La presidenta hizo alusión a la muerte de su padre, Jorge Rodríguez, dirigente de izquierda que falleció en 1976 mientras se encontraba detenido por cuerpos de seguridad del Estado.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Foto: Getty Images

Su caso ha sido considerado por sectores del oficialismo como un símbolo de persecución política, un episodio que, según ha reiterado la propia Rodríguez en otras ocasiones, marcó profundamente a su familia.

Pese a ello, defendió la reunión como un acto de responsabilidad institucional. “Lo hice por Venezuela”, insistió, al explicar que el diálogo forma parte de las gestiones necesarias en el nuevo escenario político del país.

El encuentro se produjo en un contexto de fuerte presión internacional, justo después de la entrada en vigor de la nueva ley de amnistía la semana pasada. La normativa busca liberar a personas detenidas por motivos políticos entre 1999 y 2026, aunque solo aplica a 13 coyunturas específicas desde 2002.

Sobre esta ley, la mandataria afirmó que “las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela, están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio”.

Sin embargo, su aprobación ha generado debate sobre su alcance real y sobre quiénes pueden beneficiarse. Diversos organismos han señalado que la normativa excluye múltiples arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como casos relacionados con operaciones militares.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: AP

Desde su entrada en vigencia, distintas organizaciones han divulgado cifras de liberaciones, aunque estas varían según la fuente.

El director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, señaló en X que en los primeros tres días se registraron múltiples excarcelaciones: siete el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo, además de “otros casos en verificación”, con liberaciones en varias cárceles del país.

Rodríguez no ofreció detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados, pero aseguró que la prioridad de su administración es garantizar la estabilidad y abrir canales de comunicación en medio de la transición.