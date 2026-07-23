China reduce la brecha en IA y desafía a Estados Unidos

A medida que China reduce la brecha en inteligencia artificial (IA) con Estados Unidos, Pekín promueve un discurso centrado en el “código abierto” y la “IA inclusiva” como argumento a favor de su visión de la gobernanza global.

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Durante su discurso de apertura en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada el viernes 17 de julio en Shanghái, el presidente chino Xi Jinping expresó la ambición de China de liderar el establecimiento de estándares globales en IA . Y criticó lo que describió como la “exageración del concepto de seguridad nacional”.

Estados Unidos: el elefante en la habitación de la WAIC

Xi no hizo referencia explícita a Estados Unidos. Sin embargo, el esfuerzo de Pekín por posicionarse como defensor de un nuevo orden de inteligencia artificial y desafiar el dominio estadounidense fue innegable.

La cumbre de Shanghái de este año envió varias señales importantes, señala Rogier Creemers, profesor adjunto de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, especializado en la política de tecnología digital de China.

La WAIC sugiere que la inteligencia artificial es ahora una de las prioridades políticas de Pekín y que China pretende competir con Estados Unidos apoyando los modelos de IA de código abierto e impulsando la industrialización basada en la IA, declaró Creemers a DW. Además, destacó que China espera obtener el apoyo de los países del Sur Global para este esfuerzo.

Empresas chinas como DeepSeek, Zhipu y Moonshot AI han impulsado modelos de IA de código abierto que compiten cada vez más con los desarrollados en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Pekín está reduciendo la brecha en inteligencia artificial

China está reduciendo progresivamente la brecha con Estados Unidos en el desarrollo de modelos de IA, y sus esfuerzos por aplicar la IA en procesos industriales están madurando lentamente.

Los desarrolladores chinos de modelos de IA han seguido manteniendo el ritmo en el escenario mundial, principalmente mediante el entrenamiento de modelos de peso abierto (aquellos en que los parámetros numéricos aprendidos por la máquina durante su entrenamiento) en hardware informático limitado pero avanzado, según declaró a DW Paul Triolo, vicepresidente sénior para China y responsable de política tecnológica del DGA-Albright Stonebridge Group.

Triolo cree que la implementación de la IA en las empresas chinas podría estar progresando más rápido que en Estados Unidos. Además, la población china siente menos temor a la IA que la estadounidense, lo que facilita una adopción más rápida de las aplicaciones de IA a nivel de consumidor.

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A principios de este año, los medios estatales chinos afirmaron que la diferencia de rendimiento entre los modelos de IA chinos y estadounidenses había “desaparecido en gran medida”.

Varios expertos coincidieron ampliamente con esta evaluación, afirmando que ciertas pruebas de referencia de los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) de China, como GLM-5.2 y Kimi K3, mostraron que la brecha se estaba reduciendo o incluso cerrando por completo.

Triolo señaló que, para la mayoría de las aplicaciones, los principales modelos de IA de código abierto de China son más económicos de ejecutar y más que capaces de llevar a cabo la mayoría de las tareas.

Al mismo tiempo, los modelos propietarios avanzados de empresas estadounidenses líderes como Anthropic, OpenAI y Google siguen conservando ventajas en áreas como la seguridad y la escalabilidad.

La competencia entre China y Estados Unidos por el liderazgo en inteligencia artificial se extiende más allá de la tecnología e incluye la definición de estándares y alianzas internacionales. Foto: The Stratos Project.

¿Ha funcionado el “cortafuegos de IA” de Estados Unidos?

En enero de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos amplió los controles de exportación relacionados con la IA a través de su “Marco para la difusión de la inteligencia artificial”, que abarca chips informáticos avanzados, ciertos pesos de los modelos de IA y el acceso a infraestructuras informáticas de IA a gran escala.

Estados Unidos también reforzó los controles a la exportación de chips avanzados y equipos de fabricación de semiconductores destinados a China.

Laila Khawaja, directora de investigación de Gavekal Research, declaró a DW que Estados Unidos ha tenido un éxito parcial. De hecho, estos controles han impulsado la capacidad de China para fabricar chips a nivel nacional, a bajo costo y a gran escala.

En cuanto a los controles de exportación de chips de IA avanzados, Khawaja señala que una cantidad significativa de chips sigue entrando en China a través del mercado gris, mientras que las empresas chinas aún pueden acceder a recursos informáticos a través de servicios en la nube en el extranjero.

Según Triolo, la evidencia hasta el momento sugiere que la estrategia estadounidense de frenar el desarrollo avanzado de la IA en China ha fracasado en muchos aspectos. Al mismo tiempo, ha causado daños colaterales masivos a las empresas estadounidenses, especialmente a sus presupuestos de investigación y desarrollo y a sus cadenas de suministro, especialmente a las que suministran tierras raras.

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El impulso de China hacia la IA de código abierto

En su discurso de apertura, Xi hizo hincapié en la importancia de “fomentar el desarrollo de código abierto”. Los medios estatales chinos también han promovido el mensaje de que China “no aplica bloqueos tecnológicos”.

Según los analistas, Pekín está utilizando cada vez más los conceptos de “código abierto” e “IA inclusiva” como su propia narrativa para contrarrestar el ecosistema de IA de código cerrado de Estados Unidos.

Los modelos de IA chinos son en gran medida de código abierto, con ofertas líderes como DeepSeek, GLM 5.2 de Zhipu y Kimi K3 publicadas bajo licencias MIT que permiten a los usuarios descargarlas, implementarlas, modificarlas, distribuirlas y comercializarlas.

Creemers señaló que, por el momento, los modelos de IA chinos son bastante abiertos en cuanto a su ponderación, pero un poco menos abiertos en cuanto a su código fuente. Según el experto, China espera animar al resto del mundo a adoptar modelos de IA chinos, creando así mercados en el extranjero para la tecnología china y asegurando que China siga formando parte de la próxima ola de desarrollo tecnológico.

El desarrollo de la inteligencia artificial redefine el equilibrio tecnológico mundial y acelera la competencia entre las principales potencias. Foto: Getty Images

La WAICO china desafía a Pax Silica

En Shanghái, Xi también anunció que la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), una iniciativa lanzada por China, que ya ha atraído a 29 países miembros.

Describió la organización como “un hito importante en la historia del desarrollo de la IA” y afirmó que responde a las peticiones de los países del Sur Global para que desempeñe un papel más importante en la gobernanza de la IA.

WAICO se considera una iniciativa para contrarrestar la iniciativa internacional Pax Silica, liderada por Estados Unidos, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de las cadenas de suministro mundiales de IA y minerales críticos.

Según Triolo, la verdadera competencia reside en qué partes de las tecnologías de IA estadounidenses y chinas son finalmente adoptadas por los países del Sur Global. Él cree que China tiene una ventaja significativa debido a los menores costos y a la extensa infraestructura digital ya construida por empresas chinas como Huawei en muchos países en desarrollo.

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Hacia un futuro sin un líder único

En general, los expertos creen que Estados Unidos seguirá liderando el diseño de hardware de IA y la capacidad de procesamiento, mientras que China podría tomar la delantera en la innovación de modelos y llegará a liderar la difusión de la IA.

Para Creemers, la mayor desventaja estructural de China sigue siendo la falta de confianza de los países del Norte Global. Al mismo tiempo, los controles a las exportaciones estadounidenses siguen provocando escasez de hardware informático avanzado para IA en las empresas chinas, lo que limita su capacidad para aumentar rápidamente la capacidad de inferencia y satisfacer la creciente demanda.

De cara al futuro, Creemers sostiene que el auge del sector de la IA en China representa un cambio histórico más amplio: “Debemos comprender que ahora nos enfrentamos, por primera vez en la historia moderna, a una superpotencia tecnológica no occidental”, afirmó.

En su opinión, el futuro no estará definido por una única esfera tecnológica global, sino más bien por “un conjunto complejo de redes y procesos tecnológicos superpuestos”.