MinDefensa hace advertencia de un posible plan pistola por parte de grupos armados tras elecciones del 8 de marzo: “Poder criminal”

Se dispuso de todas las capacidades institucionales de la Fuerza Pública para contrarrestar estas amenazas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

8 de marzo de 2026, 9:35 p. m.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: X (@mindefensa)

Tras finalizar la jornada de elecciones electorales de este domingo, 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en rueda de prensa sobre el balance operativo de las fuerzas de seguridad.

El funcionario del Gobierno Petro hizo una advertencia de un posible plan pistola por parte de los diferentes grupos armados que delinquen en gran parte del territorio nacional.

Hago un llamado a toda la fuerza pública para que esté en máxima alerta, pero también a la ciudadanía. Esto ha sido un esfuerzo monumental y los grupos armados ilegales, las estructuras criminales intentarán mostrar que tienen un poder criminal. Así que la amenaza de que puedan intentar hacer un atentado terrorista, como comúnmente se llama plan pistola, existe y puede elevarse en las siguientes horas o los siguientes días”, dijo Sánchez.

MinDefensa reporta cerca de 2.000 millones de pesos incautados por presunta compra de votos

El ministro dispuso de todas las capacidades institucionales de la Fuerza Pública para contrarrestar estas amenazas que atentan contra las autoridades.

“Le pedimos también a la ciudadanía que nos dé información. Una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita prevenir anticipadamente cualquier hecho que intenten atentar contra algún miembro de la fuerza pública y hasta 200 millones de pesos por información que nos permita neutralizar anticipadamente cualquier acto terrorista”, mencionó.

Frente al reporte de movilización irregular de 2.400 personas desde Venezuela en la frontera con la ciudad de Cúcuta, quienes presuntamente se dirigirían a votar, el ministro detalló que, según información de inteligencia, el ELN estaría influenciando un constreñimiento en Norte de Santander.

Presuntamente, el cartel del ELN estaría influenciando, no sabemos si en baja, media o alta, en esas personas, generando una especie de constreñimiento”, agregó Sánchez.

Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, señaló que investigan a la empresa de buses que pretendía transportar a 2.400 personas desde la frontera con Venezuela.

