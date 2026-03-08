Elecciones 2026: MinDefensa reporta movilización irregular de 2.400 personas desde Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó este domingo, 8 de marzo, que se detectó el paso irregular de alrededor de 2.400 personas desde Venezuela a Colombia, quienes presuntamente se dirigirían a votar.

El funcionario recordó que para la jornada de este domingo, en la que se elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República y a los ganadores de las consultas interpartidistas, la frontera está cerrada.

“Detectamos y ya estamos actuando en Norte de Santander frente al paso ilegal de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela hacia Colombia, que presuntamente se dirigirían a votar. Para esta jornada electoral la frontera está cerrada, y aun cuando esté habilitada, el ingreso al país debe realizarse únicamente por los puestos de control migratorio establecidos”, dijo.

El ministro, además, manifestó que se investigará a empresas de transporte que “podrían estar facilitando este presunto delito”. “Con las evidencias, se buscarán las sanciones correspondientes y, de comprobarse que hubo financiación con recursos ilícitos, podría evaluarse la extinción de dominio”, subrayó.

Vandalizan mesas de votación en Bolívar a horas de iniciar las elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó la destrucción de material electoral en el departamento de Bolívar. Los sucesos ocurrieron en el corregimiento de Barranca Vieja, corregimiento del municipio de Calamar.

Según el reporte de la entidad, los elementos afectados corresponden a las “urnas y cubículos de cuatro mesas de votación”, insumos destinados para el desarrollo de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas convocadas para este domingo 8 de marzo.

Tras la confirmación de los daños en la infraestructura del puesto de votación, la autoridad electoral procedió con los trámites de denuncia. La Registraduría puso a disposición de las autoridades los reportes del incidente para que se efectúen las investigaciones y se determine la identidad de los responsables.

Las imágenes del suceso fueron difundidas mediante los canales de la entidad en redes sociales. En el video se observa a un grupo de personas alterando y rompiendo los elementos logísticos que se encontraban instalados para los comicios en el corregimiento.

Durante la grabación, la persona que registró el suceso narró las acciones e indicó que los presuntos perpetradores serían menores de edad, refiriéndose a ellos con la frase “puro peladito que no puede votar”.

A pesar de los incidentes en el departamento de Bolívar, la organización electoral confirmó la continuidad de las votaciones en el resto del territorio nacional. La apertura de las urnas y el inicio de la jornada se mantienen en los horarios de programación habitual.