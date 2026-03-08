¿Por qué las elecciones de este domingo son cruciales? 13 líderes del país explican lo que define Colombia hoy en las urnas

“Este Congreso tiene que derrotar al populismo”

Iván Duque, expresidente de Colombia

Foto: Nicolás Galeano

“Lo que está en juego en la elección de Congreso en nuestro país es muy grande, porque este Congreso tiene que derrotar el populismo, la demagogia y la ideologización que Gustavo Petro ha irrigado en todas las políticas públicas. El nuevo Congreso tiene que adelantar la reconstrucción fiscal de Colombia y darle a nuestro país no solamente un manejo adecuado de los ingresos de la nación, recuperar la salud y reconstruir el sector eléctrico y energético, acompañar la recuperación de la seguridad y dotar al poder ejecutivo de las capacidades e instrumentos que le permitan retomar la aspersión aérea con precisión. Y desde luego, esperamos también que el nuevo Congreso ayude a elaborar una política social sin populismo, sin demagogia, que permita cerrar las brechas sociales.

Este domingo todos los colombianos tenemos que votar y votar bien, pero sobre todo castigando a quienes desde el populismo y la demagogia, la irresponsabilidad y la corruptela han tratado de afectar el desarrollo de nuestro país. Si votamos bien y elegimos un buen congreso, estaremos salvando nuestra democracia”.

“La diferencia entre una democracia y una dictadura es que esté o no reunido el Congreso”

Ernesto Samper, expresidente de Colombia

Ernesto Samper, expresidente de Colombia. Foto: Getty Images

“Las elecciones del próximo domingo son muy muy importantes. Serían más importantes si nuestro sistema no fuera un sistema presidencialista, en el cual la relación entre el ejecutivo y el Congreso es una simple relación de carácter clientelar que genera corrupción y genera distorsiones entre los programas del gobierno y las iniciativas de los congresistas.

Pero si vamos a elegir un congreso, elijamos un congreso bueno. Yo lamento que estos candidatos, dentro de los cuales había personas que tenían toda la capacidad y la condición para haber sido buenos congresistas, no entran al congreso, para haber mejorado las condiciones del congreso.

Hay que ir hacia un sistema parlamentario de gobierno para que el Congreso pese efectivamente y algo que siempre he pensado: la diferencia entre una democracia y una dictadura es que esté o no reunido el Congreso y esperamos que ese próximo congreso que se va a elegir se reúna, que esté compuesto por buenas personas, que sirva de acompañante de un buen ejecutivo y en esos términos creemos que se puede conseguir que las próximas elecciones sean un paso más de avanzar en el camino de la civilización política nuestra democracia”.

“Los resultados definirán el equilibrio de la primera vuelta”

Carolina Soto, ex codirectora del Banco de la República

Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“El Congreso que va a elegir Colombia este fin de semana tendrá dos responsabilidades claves y complementarias. La primera, ser guardián de las instituciones, de la Constitución de 1991, del equilibrio de poderes y del Estado de derecho. La segunda, ser reformador en el tema fiscal, en la salud, en la justicia y en un tema que quedó pendiente este periodo, el de las relaciones entre la nación y el territorio. Este domingo, además, la ciudadanía incidirá directamente en la definición de los candidatos presidenciales a través de las consultas de centro, izquierda y derecha; los resultados definirán el equilibrio de cara a primera vuelta”.

“Una elección reñida puede ser decidida por los ilegales”

Humberto de la Calle, exvicepresidente, exministro, exjefe negociador del proceso de Paz

Humberto de la Calle Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Hay tres preocupaciones frente a las elecciones este domingo: este desarreglo institucional originado en Casa de Nariño. El volumen del voto por intimidación. Del control territorial por las bandas criminales hemos pasado al control de las poblaciones. Una elección reñida puede ser decidida por los ilegales. Y, en tercer lugar, la corrupción. Al menos 30 candidatos al Senado están ligados a corrupción. La cleptocracia se mantendrá viva si no logramos que impere el voto limpio e independiente... La constituyente, como está concebida, es un enorme mal para Colombia. Es una refundación de nuestro país de la más mala manera posible”.

“Colombia enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia republicana”

Mauricio Gaona, jurista.

Mauricio Gaona Foto: SUMINISTRADA A SEMANA A.P.I.

“La elección de este Congreso importa porque existe la posibilidad de que puedan ejercer presiones que conduzcan al hiperpresidencialismo en el siguiente gobierno. Y eso se traduciría en una reforma constitucional que el país no necesita… No hay un motivo constitucional ni histórico real; el famoso bloqueo institucional no es un motivo para reformar una Constitución; ese bloqueo es parte de una garantía constitucional precedente que se llama oposición, un precio inherente a la democracia. Si el partido que quiere cambiar la Constitución gana la presidencia y también la mayoría (significativa) en el Congreso, es difícil evitar el cambio de régimen constitucional. Empero, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, es menester democrático que todos los partidos tengan representación en el Congreso y que exista una oposición claramente identificable”.

“Tenemos un gobierno que a cada momento se quiere saltar al Congreso”

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda

Juan Camilo Restrepo Foto: juan sebastián cruz

“La importancia principal de las elecciones del próximo domingo es la elección del congreso. La nuestra es una democracia participativa, porque existe el contrapeso del poder legislativo al ejecutivo. Buena parte de los problemas políticos que hemos vivido últimamente es un gobierno que a cada momento se quiere saltar al congreso. Esto solo lo evita un buen congreso que se elige el domingo”.

“Votar es la respuesta a la esperanza”

Ana Isabel Gómez Córdoba, Rectora Universidad del Rosario

Ana Isabel Gómez, rectora de la Universidad del Rosario Foto: NATALIA BETANCOURT

“Votar de forma libre e informada es el derecho con el que podemos garantizar todos los derechos y libertades fundamentales para las personas que hacemos parte de Colombia. La democracia como sistema político nos permite construir el ideal de sociedad con el que soñamos para esta generación y las venideras: una más justa, diversa, educada, cohesionada, en paz, sostenible, en la que se protegen nuestros recursos y orientada al desarrollo humano y económico. Esto se logra cuando de manera genuina elegimos líderes que buscan proteger el bien común y no intereses particulares, que son íntegros y que colocan al ser humano en el centro de sus decisiones. Votar no es solo un derecho, es un deber como ciudadanos, que posibilita construir una cultura participativa, deliberativa y en la que todos somos corresponsables; es la respuesta a la esperanza que podemos vivir en una mejor sociedad con iguales oportunidades para todas las personas que la conforman”.

“Profundizar y defender la Constitución o maltratarla hasta destruirla”

Eloy García, doctor en derecho, catedrático de derecho constitucional.

Eloy García López, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Foto: Paula López

“Es el pueblo colombiano quien en 2026 ha sido llamado a las urnas en una elección que se antoja crucial. Hay que decidir entre dos alternativas: profundizar y defender la Constitución o maltratarla hasta destruirla, como desgraciadamente propone una izquierda leninista que no parece comprender que el muro de Berlín se hundió definitivamente en 1989, cuando estaba para nacer a la vida la exitosa Constitución política nacional. Por eso, las próximas elecciones no consisten en renovar solo el Congreso, no tienen por objeto escoger únicamente a un presidente. Se va a optar necesariamente entre la democracia en la Constitución o su destrucción en el caos”.

“Necesitamos un Congreso comprometido con los principios de la Constitución de 1991″

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas

Luz Stella Murgas Maya Foto: Juan Carlos Sierra

“Este domingo Colombia tiene una cita con la democracia. Elegimos el Congreso de la República y, más allá de una jornada electoral, está en juego el rumbo que tomará nuestro país en los próximos años. Por eso es tan importante salir a votar con responsabilidad y conciencia, pensando en el futuro que queremos construir.

Necesitamos un Congreso comprometido con los principios de la Constitución de 1991, con la defensa de la libre empresa, la generación de empleo y la lucha decidida contra la pobreza. Son esos pilares los que han permitido que Colombia avance y los que deben seguir guiando nuestras decisiones colectivas.

Este domingo Colombia decide parte de su futuro, quizá el camino que recorrerá durante décadas. Votar responsablemente es también una forma de cuidar a nuestros jóvenes, de proteger sus oportunidades y de asegurarles un país donde puedan soñar, emprender y progresar.

Que sea una jornada de participación, reflexión y esperanza por Colombia".

“La configuración de un nuevo Congreso será especialmente relevante”

José Ignacio López, presidente de Anif

José Ignacio López Foto: VANESA LONDOÑO-semana

“Las elecciones del domingo son muy importantes para el país y su economía. Colombia cuenta con un activo fundamental: la fortaleza de su democracia. La participación en estas elecciones volverá a confirmarlo. Los pesos y contrapesos institucionales del país son reconocidos internacionalmente —en particular por los inversionistas— como sólidos. Por ello, la configuración de un nuevo Congreso será especialmente relevante de cara al próximo Gobierno”.

“Esperamos que el Congreso esté a la altura de estos desafíos en estos tiempos difíciles”

Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación.

Alejandro Gaviria Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“El próximo congreso tendrá una responsabilidad extraordinaria. Tendrá que liderar un ajuste fiscal sin antecedentes en la historia reciente del país. Tendrá que liderar la reconstrucción del sistema de salud. Tendrá que definir la nueva relación entre la nación y los territorios y las regiones. Un tema que ha quedado pendiente. Y como no va a haber una fuerza predominante, tendrá que hacerlo buscando consensos. Más allá de la composición partidista, lo que esperamos los colombianos es que el Congreso esté a la altura de estos desafíos en estos tiempos difíciles”.

“Nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia”

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda

José Manuel Restrepo Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Este domingo es una fecha muy importante como ciudadanos y para nuestro país. Como ciudadanos, es el momento para ejercer nuestro derecho al voto, pero también para entender que no solamente se trata de un derecho, sino de un deber con nuestra democracia. Es un momento, entre otros, que es muy importante para Colombia, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia y el futuro de nuestras instituciones. Y ejercer el voto es una manera de preservar ese que ha sido nuestro activo más importante en América Latina, nuestra democracia.

Este es un momento en donde, como ciudadanos, tenemos que votar de tal manera que sigamos manteniendo esas características de país que nos han hecho grandes. Una nación que cree en el valor del sector empresarial, una nación que cree en las libertades, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad religiosa, las libertades de expresión, las libertades de empresa, las libertades de empleo. Una nación que necesita hoy más que nunca elegir con un sentido de integridad, rechazar aquellos líderes que puedan actuar bajo los estándares de la corrupción, construir y votar por esos líderes que construyan con integridad. Es un momento en donde tenemos también que ejercer masivamente nuestro derecho al voto, reconociendo además que no podemos caer en las lógicas clientelares que han caracterizado a buena parte de los procesos electorales en nuestro país”.

“Las elecciones son un referéndum sobre la viabilidad del modelo de izquierda”

Sergio Guzmán, analista principal para Colombia en Control Risks.

“Las elecciones de 2026 en Colombia no son simplemente un relevo administrativo, sino un referéndum sobre la viabilidad del modelo de izquierda frente a un riesgo creciente de deriva regulatoria y estatización económica. Tras un ciclo de frustración del ejecutivo con el Congreso y una ejecución presupuestal deficiente, la contienda se ha convertido en un show de talento electoral donde la fragmentación política obliga a los aspirantes a buscar la bendición de las maquinarias tradicionales y los partidos bisagra en búsqueda del número mágico que les permita ser viables de cara a una primera vuelta. En este escenario, la estabilidad macroeconómica —amenazada por una crisis fiscal y la fragilidad del Estado de derecho— dependerá de si el próximo ejecutivo logra migrar de una gobernanza por decreto hacia una capacidad efectiva de concertación, evitando que la polarización erosione definitivamente la confianza de los inversionistas institucionales y la seguridad operativa en los territorios”.